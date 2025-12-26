26 de diciembre de 2025 - 23:05

"¿Está muerto? Espero que sí": la polémica frase de un streamer tras atropellar a un fan en directo

El incidente desató una ola de controversia y llevó al streamer a ser removido de la plataforma. La situación generó un fuerte debate sobre la frase que dijo en la transmisión en vivo.

El streamer fue grabado atropellando a un fan que, según él,&nbsp; lo acosó durante todo el día.

El streamer fue grabado atropellando a un fan que, según él,  lo acosó durante todo el día.

Un incidente en pleno directo causó gran revuelo en las redes sociales y plataformas de streaming. Clavicular, un streamer de Kick, se vio envuelto en una situación crítica cuando atropelló a un fan que le estaba acosando durante toda la jornada.

El suceso, grabado en vivo, generó una oleada de críticas y, como consecuencia, Kick decidió imponer un baneo al creador del contenido. La controversia creció aún más debido a las frías palabras de Clavicular tras el atropello: "¿Está muerto? Espero que sí".

El acoso detrás del incidente con el streamer

Los streamers, especialmente aquellos con gran cantidad de seguidores, a menudo se enfrentan a la molestia de los "streamsnipers", personas que se dedican a seguir a los creadores de contenido en su vida diaria, interrumpiendo sus transmisiones en busca de atención.

Según Clavicular, él y su compañero N3on se vieron acosados durante varias horas, con un grupo de personas lanzándoles objetos y acusándolos de racistas. En un intento de escapar de la situación, los streamers se subieron a su vehículo, una Cybertruck, pero uno de los acosadores subió al capó del coche, lo que llevó a Clavicular a tomar una decisión fatal.

El momento del atropello fue captado en directo por los espectadores de la transmisión de Clavicular. En un intento de huir de los acosadores, el streamer aceleró el coche, lo que provocó que la persona que se encontraba sobre el capó fuera lanzada y atropellada por el vehículo.

Lo más perturbador de la situación fueron las palabras de Clavicular tras el incidente: "¿Está muerto? Espero que sí". Esta declaración, sumada a la gravedad del hecho, desató una avalancha de reacciones negativas, llevando a Kick a imponerle un baneo inmediato.

El intento de justificación y la búsqueda de defensa legal

Poco después del incidente, Clavicular intentó justificar su acción alegando que el acosador llevaba una pistola, lo que podría haberle hecho sentir amenazado. Además, el streamer pidió ayuda a Adin Ross, otro creador de contenido, para que le prestara sus abogados.

En una transmisión posterior, Adin Ross confirmó que la persona atropellada no murió, aunque quedó gravemente herida, lo que alivia parcialmente la situación legal de Clavicular, ya que de haber causado la muerte del acosador, los cargos en su contra habrían sido mucho más graves.

