5 de junio de 2026 - 15:15

Un streamer caminó más de 500 kilómetros para ir a la TwitchCon y al llegar le prohibieron la entrada

Tras completar una travesía a pie y gastar 10.000 dólares, el influencer denunció que Twitch revocó su entrada sin explicaciones justo antes del evento.

Un streamer realizó una gran travesía y no lo dejaron entrar a un evento de Twitch&nbsp;

Un streamer realizó una gran travesía y no lo dejaron entrar a un evento de Twitch 

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Por Manuel Ferreyra

El streamer y creador de contenido conocido como KumaMonster, famoso por realizar retos extremos donde camina hacia convenciones de streaming en todo el mundo, vivió un amargo episodio en la reciente TwitchCon Europe celebrada en Róterdam.

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A pesar de haber completado su hazaña denominada "Road to TwitchCon", en la que recorrió 550 kilómetros a pie para llegar al evento, se le negó el acceso al recinto en el último momento.

Según informaron, el creador de contenido recibió un correo electrónico el día previo a la convención informándole que el dinero de su entrada había sido devuelto, dejándolo efectivamente sin acceso.

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"Mi entrada fue revocada el día antes de la convención sin ninguna explicación", lamentó el streamer a través de sus redes sociales, destacando la contradicción de que la propia plataforma hubiera promocionado su transmisión previamente.

La frustración del creador no solo se debe al esfuerzo físico, sino también a la inversión económica, que superó los 10.000 dólares. KumaMonster relató que, al intentar buscar una solución en las taquillas del evento, no pudieron ayudarle y el soporte técnico de la plataforma tampoco le brindó respuestas claras.

"Me he desilusionado completamente con Twitch y me han dejado completamente solo", expresó el streamer durante una transmisión en directo mientras intentaba comprender lo sucedido.

Hasta el momento, y según la información disponible en las fuentes, la plataforma no ha emitido un comunicado oficial que aclare por qué se decidió prohibir la entrada a uno de los creadores que más expectación había generado en torno al evento.

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