Roles invertidos y divertidos: una madre volvió de fiesta en la madruagada y su hijo la regañó por la hora

Un joven se volvió viral en TikTok al recrear una simpática escena donde, a modo de chiste, reta a su madre por llegar tarde a su casa tras una salida con sus amigas. Las imágenes del video muestran como el hijo espera despierto a la mujer.

En el momento en que la madre ingresa al hogar, él la recibe con la incómoda pregunta de " ¿Crees que estas son horas de llegar?" . Ante el reclamo, la madre no puede contener la risa.

La situación se transforma en un intercambio de comentarios donde el hijo imita la preocupación que los padres tienen cuando sus hijos salen por la noche. Este intercambio de roles, donde el hijo actúa como el padre protector, tuvo gran cantidad de reproducciones y superó las 668.000 visualizaciones.

"Pov: mi madre llega a casa a las dos de la madrugada después de salir con las amigas y se la devuelvo", es el título del vídeo. "¿Qué horas de llegar son estas?", le pregunta a su progenitora. "¿Qué hora es? Las dos, nada más", responde ella entre risas. "Preocupado estaba yo, llamándote todo el día. Nin un WhatsApp", le reprocha él, quien ya se encontraba recostado en su cama.

El clip muestra el momento cuando el joven le pide que se acerque para comprobar si "huele a alcohol". Tras recibir el aliento de su madre en la cara, Alejandro finge sorpresa y dije: "Qué poca vergüenza, mañana te voy a levantar a las ocho de la mañana ", esto provoca más risas en la mujer.

La madre le confiesa que se retiraron temprano porque les dijo a sus amigas que perdían el metro, pero admite que disfrutó muchísimo: "Me duelen las costillas de tanto reírme". Sin embargo, el joven mantiene su personaje y comenta: "Mañana te van a doler las manos de recoger el cuarto. Acuéstate".

Muchos usuarios celebran la actitud de la mujer y su manera de disfrutar. "Déjala, ¡si hasta llegó temprano!", comentó una seguidora, mientras otros agregaban: "Eso es lo que importa, que se lo haya pasado bien y termine con ese ataque de risa".

Incluso algunos seguidores se unieron al chiste y le dieron consejos al joven de cómo actuar el día siguiente: "Mañana a las 7 subes las cortinas, prendes todas las luces, pasas la aspiradora y te quejas a todo volumen diciendo que nadie te ayuda nunca en esta casa", fue uno de los comentarios más destacados.