Papá Noel leyó mal su carta: pidió "squishies" y lo que finalmente recibió se hizo viral

Yamil Santoro publicó el divertido error de Papá Noel en Navidad que cometió al interpretar mal la letra de su hija Clara. El blooper se volvió viral.

Un pequeño error de interpretación entre el pedido a Papá Noel y el regalo recibido terminó en un video viral&nbsp;

Un pequeño error de interpretación entre el pedido a Papá Noel y el regalo recibido terminó en un video viral 

Por Redacción

La Navidad suele dejar momentos inolvidables, pero pocos tan divertidos como el que protagonizó Clara, la hija del dirigente Yamil Santoro. Según la Agerncia de Noticias Argentinas, un pequeño error de interpretación entre el pedido a Papá Noel y el regalo recibido terminó en un video viral que ya recorre las redes sociales, despertando risas y empatía por igual.

El conflicto comenzó con una confusión fonética: la pequeña esperaba con ansias una "máquina para hacer squishies" (esos juguetes blandos y elásticos que son furor entre los chicos), pero en su lugar, la familia terminó comprándole una máquina para hacer sándwiches.

El momento del "unboxing" quedó registrado en un video donde se ve la transición de la ilusión al desconcierto total. Al abrir el paquete y descubrir la sandwichera, la reacción de Clara fue tan espontánea como contundente.

"¿Pero qué le pediste vos a Papá Noel?", preguntó su padre ante la sorpresa. "¡Una máquina para hacer squishies!", respondió ella sin poder creer el electrodoméstico que tenía frente a sus ojos.

En otro clip que se volvió furor, se ve a la nena visiblemente ofendida por el malentendido. "Me regalaron una máquina para hacer sándwiches. Ahora le voy a contar todo a mamá", sentenció con una seriedad que terminó de estallar las risas en el ambiente familiar.

