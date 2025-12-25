Falleció a los 78 años Epic Gamer Grandma, la abuela gamer que emocionó a millones en TikTok

La abuela gamer murió falleció tras complicaciones de salud. Su nieto confirmó la noticia con un emotivo mensaje.

El mundo de los videojuegos en línea atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento, a los 78 años, de Epic Gamer Grandma. Se trata de la "abuela gamer" que se convirtió en un fenómeno global en TikTok.

La noticia fue confirmada por su nieto, conocido como Culsans, quien publicó un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó. “Dejó este mundo como vivió en él: rodeada de amor. Vimos cómo la mujer más fuerte que conocemos perdía lentamente la capacidad de hablar, y ahora que se ha ido, nos ahogamos en todas las cosas que nunca tuvimos la oportunidad de decirle”, expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por epic gamer grandma (@epicgamergrandma) En el mismo mensaje, la familia destacó el legado que dejó más allá de las redes sociales. “Estamos completamente desconsolados, pero también increíblemente orgullosos. Orgullosos de la mujer que era antes de que Internet la conociera, de la madre y abuela que mantuvo unida a nuestra familia, y de haber demostrado que la vida no termina a cierta edad, solo cambia”, señalaron.

Hace apenas dos meses, sus seres queridos habían informado sobre el delicado estado de salud de la abuela gamer, explicando que su enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) había empeorado significativamente, lo que obligó a llamar a una ambulancia.

Murió Epic Gamer Grandma y el mensaje de su familia conmovió a todos Murió Epic Gamer Grandma y el mensaje de su familia conmovió a todos. redes Poco después, la familia confirmó que había sufrido un derrame cerebral importante y que se encontraba bajo un tratamiento intensivo. Desde entonces, su ausencia en redes había generado preocupación entre sus seguidores.

Finalmente, coincidiendo con las fiestas de Navidad, se confirmó su fallecimiento, generando una ola de mensajes de despedida y agradecimiento por parte de miles de usuarios que encontraron en Epic Gamer Grandma un ejemplo de vitalidad, ternura y pasión por los videojuegos, sin importar la edad.