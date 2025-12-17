Muy fin de año: un Papá Noel "desganado" generó críticas por su actitud cuando un niño lo saludó

El video superó las 500 mil visualizaciones y provocó decenas de comentarios, donde los usuarios debatieron la secuencia. El niño quedó decepcionado por culpa de uno de sus ídolos.

Un video grabado en un centro comercial generó un intenso debate en redes sociales por la actitud de un hombre disfrazado de Papá Noel frente a un niño que se le acercó para saludarlo. El clip, publicado en TikTok, se viralizó rápidamente y despertó reacciones encontradas entre los usuarios.

En las imágenes se ve cómo el niño se aproxima con entusiasmo al personaje, pero el Papá Noel continúa caminando sin detenerse. Mientras sigue su recorrido, lanza un breve comentario al pasar: “Hola, te quiero mucho”, en un tono que muchos interpretaron como irónico.

La escena provocó malestar en los familiares del pequeño. “Está re podrido ese Papá Noel”, se escucha decir detrás de cámara, en lo que aparenta ser la voz de la madre del niño involucrado. En la secuencia también se observa como el pequeño queda con una cara de decepción y triste por lo sucedido.

Embed #navidad #saludo #memestiktok sonido original - GUILLECA @soyguilleca Papa Noel flaco #papanoel Reacción en las redes sociales El video superó el medio millón de visualizaciones y acumuló más de 23 mil “me gusta”, En los comentarios, numerosos usuarios expresaron su enojo por la actitud del personaje. “Un forro ese Papá Noel” y “qué culpa tiene el nene” fueron algunas de las críticas más repetidas.

Otros, en cambio, se tomaron la situación con humor y dejaron mensajes irónicos, con bromas que también se multiplicaron en la publicación. “Está deprimido Papá Noel, no le pagaron el aguinaldo”, “Voy a ir pero con la peor de las ondas” y “Pero ni la ayudante tenía ánimos de vivir”.