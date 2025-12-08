8 de diciembre de 2025 - 21:15

Insólito: dos Papá Noel se agarraron a las piñas en un supermercado por conseguir el "mejor lugar"

La escena fue grabada y publicada en redes sociales, donde los usuarios repudiaron el accionar de ambos. “No representan el espíritu navideño que les corresponde”, advirtieron.

Dos Papá Noel a las piñas en un supermercado.

Foto:

Captura video
Por Redacción

El cierre del 2025 está a un paso y con él llegan las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Quienes siguen la tradición ya comenzaron este 8 de diciembre -Día de la Inmaculada Concepción- a armar el arbolito, a la espera de la llegada de Papá Noel. Y en las últimas horas, ese personaje ya comenzó a ser protagonista.

Una insólita escena ocurrió en un supermercado de Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde dos Papá Noel terminaron enfrentados a las piñas ante la mirada sorprendida de los clientes. Lo que debía ser una postal típica de la temporada se transformó en un escándalo inesperado dentro del local.

Insólita pelea entre dos Papá Noel

Las personas que se encontraban en el lugar relataron que el conflicto comenzó por una discusión sobre quién ocuparía el “mejor lugar” dentro del establecimiento, un espacio para interactuar con los visitantes. Lo que empezó como un intercambio de palabras escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea.

Ambos actores comenzaron a darse empujones y golpes de puños. A pesar de que lo que llevan puesto simplemente son disfraces, estas dos personas no representaron el espíritu festivo que les correspondía.

Embed

Según publicó el medio Mirror, la policía tuvo que intervenir para separar a los involucrados y evitar que la situación pasara a mayores. Afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido. Sin embargo, la escena fue grabada y publicada en redes sociales, donde recibieron varios comentarios negativos por lo ocurrido.

El incidente generó sorpresa entre los presentes, acostumbrados a ver a estos personajes animando a los clientes y no protagonizando una discusión, seguido de piñas. El enfrentamiento, finalmente, habría tenido origen en la competencia por ocupar el sitio mejor ubicado dentro del supermercado.

“¡Entrando en el espíritu navideño!”, ironizó un usuario, demostrando su enojo ante lo sucedido.

