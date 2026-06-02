Su mujer le pidió el divorcio y demolió la casa con una excavadora: ella y sus hijas estaban adentro

Un hombre de 48 años fue detenido en Pensilvania, Estados Unidos , luego de destruir parte de su casa con una excavadora tras enterarse de que su esposa le había pedido el divorcio . Lo más impactante es que durante la furia del ataque, la mujer y sus dos hijas todavía se encontraban adentro de la vivienda.

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Según informaron medios locales, los daños estructurales fueron tan grandes que se “evalúa demoler por completo el inmueble por cuestiones de seguridad” . Los especialistas en la materia advirtieron que la construcción quedó seriamente comprometida tras grave hecho.

El protagonista del hecho fue identificado como Eric Pierwsza. De acuerdo con los reportes policiales, la reacción ocurrió después de que su esposa le comunicara que había iniciado los trámites de separación y que el matrimonio había llegado a su fin.

Si bien la mujer esperaba una reacción negativa, nunca se imaginó que su marido le destrozara la casa . Sin embargo, el hombre había consumido alcohol en la noche previa. Incluso, en ese momento había amenazado a su pareja que si la relación terminaba iba a destruir la casa. No se imaginó que era real.

A las horas cumplió la amenaza, subiéndose a una excavadora para comenzar a destruir parte de la propiedad. A su vez, la mujer llamó inmediatamente a la policía. Según trascendió, en el audio podían escucharse los fuertes ruidos de la demolición mientras ella y sus hijas seguían adentro.

Se entregó a la policía y ahora enfrenta varios cargos

Luego se confirmó que ninguna de las tres resultó herida. Lo insólito ocurrió luego: el sujeto entró nuevamente a la casa, tomó su bolso y se dirigió por sus propios medios a una comisaría. Como tenía que ser, fue arrestado por la policía y quedó a disposición de la Justicia.

El caso generó repercusión en medios locales debido a la magnitud de los daños y al riesgo que corrió su familia. Ahora enfrenta varios cargos, entre ellos daños a la propiedad, puesta en peligro de otras personas y alteración del orden público. Por mientras, la investigación continúa.