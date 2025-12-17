17 de diciembre de 2025 - 21:15

Captó la velocidad de la luz en video: un youtuber logró grabar "un pixel a la vez"

El youtuber Brian Haidet logró captar en video la velocidad de la luz tras fabricar una cámara especial.

El youtuber Brian Haidet creó una cámara especial para grabar un rayo láser

El youtuber Brian Haidet creó una cámara especial para grabar un rayo láser 

Por Redacción

A través de su canal de YouTube, donde se hace llamar AlphaPhoenix, el youtuber Brian Haidet creó una cámara especial para grabar un rayo láser a dos mil millones de fotogramas por segundo (FPS). Brian Haidet, Doctor en Ciencia de los Materiales, en 2024 ya había construido una cámara de mil millones de FPS, y en los últimos meses fue mejorando esa cámara.

Con la ayuda de un espejo, una lente, dos tubos, un cable comenzó con el diseño del dispositivo. Sin embargo, su tarea no fue sencilla ya que tenía que encontrar "una de las bombillas de flash para cámaras más extrañas que se hayan construido jamás".

En su video el youtuber destacó que "no solo es lo suficientemente rápida como para ver el movimiento de la luz, sino que también lo es para ver el pasado". El propósito de Brian fue captar el recorrido de la luz que rebotaba en su garaje, por lo que tenía no solo que tener los mejores materiales si no cientos de líneas de Python para posteriormente poder interpretar las imágenes.

A la velocidad de la luz

Asimismo señaló que "la luz se mueve unos 15 centímetros por fotograma de este vídeo. El haz de luz viaja a la velocidad máxima del universo. La luz en cualquier marco de referencia nunca se moverá más rápido ni más lento que esta velocidad". El desafío estuvo en lograr que la cámara funcionase a determinada velocidad, por lo que solo podía grabar un píxel a la vez y finalmente creó un mosaico con todos los datos.

Cabe remarcar que esta técnica también la suelen utilizar los astrógrafos para conseguir fotografías de los objetos celestes a la mayor resolución posible. En este punto el youtuber sostuvo que "Si todos estos vídeos están sincronizados y tomamos muchos, muchos, muchos vídeos de un píxel, podemos hacer un mosaico con estos vídeos uno al lado del otro y reproducirlos todos en el mismo momento exacto y obtener algo que se parece a un vídeo".

