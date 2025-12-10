10 de diciembre de 2025 - 21:15

Alquilar siendo influencer y freelance: un creador de contenido compartió su drama y se hizo viral

Su trabajo y su edad son algunos de los factores que "perjudicaron" al joven en busca de un nuevo departamento.

No me quisieron alquilar un departamento por ser influencer y vivir de las redes, tituló el video un joven en TikTok.

"No me quisieron alquilar un departamento por ser influencer y vivir de las redes", tituló el video un joven en TikTok.

Foto:

TikTok / @joacovqz
Por Redacción

"¿Pueden creer que no me quisieron alquilar un departamento por mi trabajo?", así lo comentó en influencer en las redes sociales. El joven relató su experiencia buscando un departamento más grande que el actual.

Leé además

Dos Papá Noel a las piñas en un supermercado.

Insólito: dos Papá Noel se agarraron a las piñas en un supermercado por conseguir el "mejor lugar"

Por Redacción
Una influencer mostró la fun house de su hermano y se volvió viral

Una influencer grabó la sorprendente "fun house" de su hermano en Las Vegas y el recorrido explotó en redes

Por Redacción

El tiktoker detalló que ahora vive en un departamento de 2 ambientes, pero que "con el tiempo me fue quedando chico". En el lugar ya se le complica ordenar su ropa, el maquillaje e inclusive grabar sus futuros posteos con el celular.

Como necesitaba un ambiente más, el joven comenzó a "mirar departamentos de 3 idealmente". Sin embargo, "los departamentos que suelen ser más grandes los alquilan familias entonces cuando caigo yo diciendo que voy a vivir solo en un departamento de 3, 4 ambientes ya es como que hay algo que no le cierra", aseguró el influencer.

Además, según el tiktokter, el factor a tener en cuenta es la edad y si los ingresos es por una labor freelance. En este caso, su trabajo está respaldado en papeles y tiene todo en regla, pero puede ser un impedimento a la hora de conseguir alquiler.

Embed - No me quisieron alquilar un departamento por ser influencer y vivir de las redes #influencer #argentina #departamento #mudanza #storytime
@joacovqz

No me quisieron alquilar un departamento por ser influencer y vivir de las redes #influencer #argentina #departamento #mudanza #storytime

Vlog - wouldliker

También mencionó que aunque está buscando un departamento más grande, tampoco está "yendo a ver departamentos que el alquiler sale $10.000 dólares por mes". Luego relató que está interesado en un edificio "más antiguo". Pero todo se complica "cuando caigo yo".

Al respecto, @joacovqz contó: "Y claro chicos, esto es una zona de señora entonces imagínense cuando caigo yo a ver el departamento que la inmobiliaria había pensado para Gladys de 80 años o para la familia tipo de papá y mamá que trabajan en el banco el hijo, el perrito y ya".

Y añadió: "Me pasó un par de veces que fui a ver departamentos y de repente parece que me están interrogando en migraciones para entrar a Estados Unidos más o menos. Y con uno en particular me pasó que me gustó mucho la propiedad y quise avanzar con el alquiler y me dijeron que no. La respuesta que me dieron fue que básicamente no tenía la edad para vivir en un departamento como el que estaba tratando de alquilar".

"Como que tienen muy instaurada esta idea de que uno a esta edad lo único que hace es dársela en la pera cuando nada puede estar más alejado que eso de mi realidad. Es un bajón porque, o sea, no por creérmela pero yo realmente soy muy buen inquilino y jamás en 6 años alquilando tuve un problema", concluyó el influencer.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fotos y videos: Así avanza la impactante capilla del Influencer De Dios, la primera que tendrá en el mundo

Fotos y videos: así avanza la impactante capilla del "Influencer De Dios", la primera que tendrá en el mundo

Por Ignacio de la Rosa
Un influencer coreano ayudó a que un hombre, denunciado como desaparecido, se reuniera con su familia. 

Un influencer coreano ayudó a identificar a un hombre desaparecido durante un transmisión en vivo

Por Redacción
Polémica campaña de Navidad de McDonalds.

Polémico spot navideño de McDonald's generado con IA: lo lanzaron, lo criticaron y la marca tuvo que bajarlo

Por Redacción
Dos menores fingieron ser policías y agredieron a un hombre en situación de calle. 

Indignante: le quemaron el pelo de un indigente y se grabaron burlándose

Por Redacción