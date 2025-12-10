Alquilar siendo influencer y freelance: un creador de contenido compartió su drama y se hizo viral

"¿Pueden creer que no me quisieron alquilar un departamento por mi trabajo?", así lo comentó en influencer en las redes sociales. El joven relató su experiencia buscando un departamento más grande que el actual.

El tiktoker detalló que ahora vive en un departamento de 2 ambientes, pero que "con el tiempo me fue quedando chico" . En el lugar ya se le complica ordenar su ropa, el maquillaje e inclusive grabar sus futuros posteos con el celular.

Como necesitaba un ambiente más, el joven comenzó a "mirar departamentos de 3 idealmente" . Sin embargo, "los departamentos que suelen ser más grandes los alquilan familias entonces cuando caigo yo diciendo que voy a vivir solo en un departamento de 3, 4 ambientes ya es como que hay algo que no le cierra ", aseguró el influencer.

Además, según el tiktokter, el factor a tener en cuenta es la edad y si los ingresos es por una labor freelance . En este caso, su trabajo está respaldado en papeles y tiene todo en regla, pero puede ser un impedimento a la hora de conseguir alquiler .

También mencionó que aunque está buscando un departamento más grande, tampoco está "yendo a ver departamentos que el alquiler sale $10.000 dólares por mes". Luego relató que está interesado en un edificio "más antiguo" . Pero todo se complica "cuando caigo yo".

Al respecto, @joacovqz contó: "Y claro chicos, esto es una zona de señora entonces imagínense cuando caigo yo a ver el departamento que la inmobiliaria había pensado para Gladys de 80 años o para la familia tipo de papá y mamá que trabajan en el banco el hijo, el perrito y ya".

Y añadió: "Me pasó un par de veces que fui a ver departamentos y de repente parece que me están interrogando en migraciones para entrar a Estados Unidos más o menos. Y con uno en particular me pasó que me gustó mucho la propiedad y quise avanzar con el alquiler y me dijeron que no. La respuesta que me dieron fue que básicamente no tenía la edad para vivir en un departamento como el que estaba tratando de alquilar".

"Como que tienen muy instaurada esta idea de que uno a esta edad lo único que hace es dársela en la pera cuando nada puede estar más alejado que eso de mi realidad. Es un bajón porque, o sea, no por creérmela pero yo realmente soy muy buen inquilino y jamás en 6 años alquilando tuve un problema", concluyó el influencer.