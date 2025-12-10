10 de diciembre de 2025 - 19:05

Una influencer grabó la sorprendente "fun house" de su hermano en Las Vegas y el recorrido explotó en redes

La influencer @thedailynelly mostró la peculiar “fun house” que construyó su hermano Justin Flom en Las Vegas y el video llamó la atención de miles de usuarios.

Una influencer mostró la fun house de su hermano y se volvió viral

Una influencer mostró la "fun house" de su hermano y se volvió viral

En una publicación de TikTok, la influencer The Daily Nelly (@thedailynelly) mostró cada sector de la casa diseñada por su hermano Justin Flom exclusivamente para brindar diversión, con espacios temáticos, mecanismos inesperados y habitaciones creadas para sorprender a quienes la visitan.

Por Redacción
El recorrido que compartió comienza con ella desplazándose de un nivel a otro ayudada por una soga instalada dentro del mismo hogar. Después abre la puerta de una máquina expendedora, que en lugar de bebidas conduce a un cuarto decorado con luces intensas, paredes metalizadas y una bola de boliche suspendida sobre la cabeza. Entre tanto, Justin guía la grabación, animándola a descubrir cada sector antes de pasar al siguiente.

A medida que avanza, aparecen escenarios ajenos a cualquier vivienda común: un antiguo videoclub inspirado en una marca estadounidense, picaportes que pueden colocarse en distintas paredes para transformarlas en accesos secretos, palancas que levantan el suelo hasta la mitad y una habitación ambientada como el set de la serie Friends. Según contó la influencer, su familia siempre disfrutó de recibir gente y organizar eventos, pero su hermano es quien llevó esa pasión al extremo.

Entre pasillos laberínticos y espacios diseñados con creatividad, Justin acompaña a su hermana a través de cada atracción. Ya en el tramo final del video, ella llega a una especie de departamento en el que destaca un piso brillante con la frase “Penny Lane”, construido por completo con monedas de un centavo estadounidenses. La visita concluye con un sector cubierto por una red suspendida, similar a las que se encuentran en áreas de juegos infantiles.

Justin Flom, creador de esta llamativa casa, es un mago estadounidense conocido por mostrar sus trucos en redes sociales y escenarios. A los 18 años formó parte del staff del World Famous Magic Castle en Hollywood y, con el tiempo, trasladó su talento a las plataformas digitales. Su ingenio lo llevó a diseñar esta vivienda orientada únicamente al entretenimiento, que se viralizó rápidamente gracias a su originalidad.

