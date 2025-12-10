Una influencer grabó la sorprendente "fun house" de su hermano en Las Vegas y el recorrido explotó en redes

Embed - Pemandangan menyesakkan terjadi di Sibolga, Sabtu (29/11). Warga yang tak tahan menahan kelaparan, memilih menjarah minimarket yang ada di sana. Usai lima hari bencana banjir dan longsor di Sibolga, bantuan dari pemerintah tak kunjung sampai. Akses darat ke Sibolga pun terkunci dari arah Tarutung Tapanuli Utara. Video penjarahan minimarket ini viral di media sosial pada Sabtu siang. Dalam rekaman video terlihat ratusan warga masuk ke dalam Indomaret dan menjarah barang-barang yang ada di dalam. Namun pada video yang lain menyebutkan bahwa penjarahan dilakukan di Sarudik Tapanuli Tengah, bukan di Kota Sibolga. Gubernur Sumut Bobby Nasution mengungkap jalur menuju desa-desa di Tapanuli Tengah (Tapteng) belum bisa dilalui kendaraan dan bantuan logistik. Tim bantuan sedang berusaha menggapai desa-desa yang masih terisolir tersebut. #sibolga #penjarahan #minimarket #bantuantakkunjungdatang #bencanasumatera

