Fotos y videos: así avanza la impactante capilla del "Influencer De Dios", la primera que tendrá en el mundo

En marzo de este año, un anuncio puso a Mendoza en boca de todos los fieles a nivel mundial: Carlo Acutis, conocido internacionalmente como el "Santo de Internet" o el "Influencer de Dios" tendría su primera capilla en Chacras de Coria . También en marzo se celebró una misa en ese sitio -al lado de un barrio privado, sobre calle Viamonte-, aunque los trabajos más intensos e importantes comenzaron en agosto.

Así avanza en Mendoza la construcción de la primera capilla que el "influencer de Dios" tendrá en el mundo

Quién fue Carlo Acutis, el "Influencer de Dios", qué milagros le atribuyen y el misterio de su cuerpo

A nueve meses del anuncio, las obras de la Capilla Carlo Acutis en Chacras de Coria avanzan a buen ritmo . Entre el anuncio de la construcción de la capilla y hasta llegar al día de hoy, Acutis fue canonizado (declarado santo) por el Papa León XIV y con presencia mendocina en el Vaticano para tan histórico momento. Porque el cura Osvaldo Scandura, párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y ya designado para la capilla de Acutis, estuvo en la Santa Sede.

Incluso, hasta se lanzaron campañas de recaudación de fondos para que la primera iglesia en honor al " Influencer de Dios" -y que se ha proyectado en Mendoza- sea una realidad . Entre ellas se destacan una que permite donar dinero desde cualquier parte del mundo por medio de una web -y que sigue vigente-, así como también se decidió que lo recaudado en la séptima edición de la Maratón de la Parroquia (que cumplió 90 años en 2025) se destine al templo.

Carlo Acutis es uno de los santos más "nuevos" que tiene la Iglesia Católica, ya que fue canonizado el 7 de septiembre pasado, junto a Pier Giorgio Frassati . Y, desde siempre, su historia ha conmovido a fieles y creyentes del mundo entero.

Porque Acutis, quien falleció en 2006 con solo 15 años, se encargó no solo de llevar la palabra de Dios por medio de internet (de allí su apodo de "Influencer de Dios" o "Santo de Internet"), sino que -además- compartía su dinero con quienes más lo necesitaban en ltalia (donde vivía con su familia).

Ni bien supo de la idea de la primera capilla en honor a Carlo en Mendoza, Antonia le confirmó al cura Scandura y a los impulsores de este proyecto sus intenciones de viajar a Mendoza para participar de la inauguración.

"Cuando en 2023 pusimos la piedra fundamental, la mamá de Carlo nos mandó un mensaje por las redes y nos dijo: "Ese lugar va a ser un faro de luz, un lugar que va a atraer". Y nosotros lo vamos percibiendo así. Más allá del milagro -que es un regalo- es un don-; la relación que ha establecido este chico con los jóvenes, con el testimonio de vida, con su entrega, cómo ha ido iluminando para que los chicos en su relación con Dios y la vida de la iglesia sea distinta, mejor", destacó el cura Scandura.

En ese sentido, indicó que este templo será más que una capiila a San Carlo Acutis, sino que será "un lugar de peregrinación de todo el mundo".

Fotos: así será la llamativa capilla a Carlo Acutis en Mendoza y en qué estado se encuentran las obras

La capilla Carlos Acutis está siendo construida en un predio de 4.300 metros ubicado en calle Viamonte. Se trata de un terreno que fue donado por un grupo de empresarios al Arzobispado de Mendoza en 2023, mientras que el 12 de noviembre de ese año se colocó la piedra fundamental de la capilla. No obstante, recién el 12 de marzo de este año se celebró la misa de ceremonia inaugural de la obra, que -a priori- tiene un plazo de ejecución de dos años y medios (esperan que esté lista en 2028).

Capilla Carlo Acutis 2.jpg Así será la capilla a San Carlo Acutis Gentileza

Por estos días ya se están culminando con los trabajos del piso de la capilla en honor a San Carlo, lo que permite ir dimensionando las características del templo. El grado de avance general de la futura Capilla Carlo Acutis es de 10%. Por esto mismo es que saben que los aportes solidarios de los fieles serán claves para que el tempo sea una realidad.

“Sabemos que durante los meses de enero y febrero muchas personas estarán con la cabeza en el merecido descanso, pero nosotros debemos continuar. Por eso buscamos ahora la atención de todos aquellos que estén dispuestos a colaborar y los invitamos a que formen parte del sistema de aportes, a que se suscriban, fijando el monto mensual que cada uno considere o pueda. De esta manera estaremos un poco más cerca de cumplir el sueño”, comentaron desde la organización.

El proyecto arquitectónico de la capilla Carlo Acutis está basado en la arquitectura vernácula de Chacras de Coria, por lo que tanto el interior y el exterior serán de piedra. La capilla contará, además, con grandes ventanales para que entre mucha luz y vitrales que representarán de forma gráfica la historia de Acutis.

La madera, la piedra y los vitrales con vidrios de colores serán los grandes protagonistas. El techo, por su parte, será de piedra laja y la capilla contará con un campanario.

Cómo donar para que la capilla a San Carlo, el "Influencer de Dios" sea una realidad

El sistema de donación es sencillo, seguro y de fácil acceso: simplemente hay que ingresar en el sitio oficial (capillacarloacutis.com), hacer click en “Quiero Aportar” y luego seleccionar la opción para Argentina. En pantalla aparecerán las opciones que brinda la plataforma, solo basta con elegir una, clickear en “Colaborá” y, para finalizar, ingresar los datos personales.

Mendoza pone en marcha la primera Iglesia del Beato Carlo Acutis al colocar la piedra fundamental Mendoza pone en marcha la primera Iglesia del Beato Carlo Acutis al colocar la piedra fundamental

Todos aquellos que se suscriban y participen (y así lo deseen) verán sus nombres impresos en un lugar destacado de la capilla, como sello del invaluable aporte para concretar el proyecto.

La historia de Carlo Acutis, "el Santo Millennial"

Carlo Acutis nació en Londres en 1991, aunque siendo muy chico se mudó a Milán (Italia), de donde eran sus padres.

De una familia con una situación económica acomodada, los padres de Carlo no eran muy religiosos. De hecho, su madre contó que casi se sintió obligada a leer y estudiar de religión ante la cantidad de preguntas que le hacía su hijo.

Ya desde niño, Carlo Acutis demostró una gran devoción a la eucaristía, a tal punto de que le dieron la dispensa para recibir a los 8 años la Primera Comunión. Su devoción católica fue acrecentándose más y más.

El 12 de octubre de 2006, a los 15 años, Carlo Acutis falleció. Tenía leucemia y su madre reconoció que el día del velorio de su hijo le llamó la atención la cantidad de personas que ella no conocía y que se habían acercado a darle el último adiós.

Todas esas personas eran aquellas en situación de calle y de vulnerabilidad, a quienes Carlo Acutis había ayudado compartiendo su dinero.

Los milagros que le atribuyen a Carlo Acutis

Para declarar beato a cualquier persona, es indispensable comprobar que la persona ha intercedido para que se produzca un milagro. Y ello ocurrió con Acutis luego de que, en 2019, un niño en Brasil sanase intempestivamente de una enfermedad crítica en el páncreas.

A este chico, quien estaba gravemente enfermo, lo llevaron a una parroquia donde estaban las reliquias de Carlo Acutis; y él las besó. Al llegar a su casa, dejó de vomitar y, tras revisarlo, el diagnóstico fue que -milagrosamente- había sanado de su enfermedad.

Beato. Acutis murió en 2006 a los 15 años por una leucemia fulminante. Ya es beato y ahora será canonizado. Quién fue Carlo Acutis, el "Influencer de Dios", qué milagros se le atribuyen y el misterio de su cuerpo

Con este milagro, Carlo Acutis fue declarado beato en 2020. Sin embargo, fue la comprobación del segundo milagro que se le adjudica lo que derivó en la ya concretada santificación.

Este segundo milagro -comprobado por la Iglesia-, tiene como protagonista a una chica de Costa Rica, quien se cayó andando en bicicleta mientras estaba en Italia. A raíz de la caída, la situación de la joven también se tornó crítica. Y fue en ese momento en que la familia la llevó a donde está el cuerpo de Acutis (en la tumba de San Francisco de Asís) y pidió por su pronta recuperación. Una semana después, la niña que había caído de la bicicleta se repuso por completo.