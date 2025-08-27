Lanzan una campaña para construir la primera capilla al "influencer de Dios": dónde estará y cómo colaborar.

El beato Carlo Acutis , conocido en todo el mundo como "El Influencer de Dios ", El Ciberapóstol " o "El Beato de Internet " será convertido en santo el próximo 7 de septiembre. El Papa León XIV oficiará la canonización, y Mendoza ya tiene un marcado protagonismo en este hito histórico y religioso.

Por un lado, el cura mendocino Osvaldo Scandura estará presente en la ceremonia que se celebrará en el Vaticano . Pero, además, en Chacras de Coria avanzan las obras de la que será la primera parroquia en honor al querido Carlo Acutis a nivel mundial.

Incluso, la familia del propio beato mostró su alegría al tomar conocimiento sobre la decisión de levantar este templo en Mendoza, a más de 10.000 kilómetros de la tierra natal de Carlo . Y hasta aseguró que intentará viajar a la inauguración de la parroquia.

Si bien el 12 de marzo , en el predio ubicado en calle Viamonte (Chacras de Coria) -donde estará la parroquia- tuvo lugar la ceremonia inaugural de la obra, esta mañana los referentes y responsables del proyecto anunciaron las actividades que los fieles realizarán en la vigilia y durante el día de la canonización . Además, anunciaron una campaña de colecta solidaria para que la propia comunidad pueda ayudar y hacer posible la construcción de la anhelada parroquia .

De acuerdo al proyecto inicial, la idea es que la capilla Carlo Acutis , "el Santo Millennial " esté finalizada en el lugar entre fines de 2027 y mediados de 2028 .

Un mendocino en la canonización de Carlo Acutis

El cura Osvaldo Scandura, párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y ya designado como referente de la futura parroquia Carlo Acutis viajará al Vaticano para participar de la canonización.

"En los 30 años de cura que tengo, la primera vez que voy a presidir misa en el Vaticano, en San Pedro. Estoy más que feliz, y más en un momento de gracia tan particular como es una santificación", destacó el padre Osvaldo, quien viajará a Roma el próximo domingo.

Tanto el sábado 6 como el mismo domingo 7 de septiembre -día de la canonización-, en Chacras de Coria habrá distintas actividades en honor a Carlo Acutis. Durante la noche del sábado, a partir de las 22, habrá una vigilia y procesión, que partirá del predio de 4.300 m2 donde se está levantando la capilla en calle Viamonte y culminará en la Plaza de Chacras (frente a la iglesia).

Habrá, además, animación y eventos artísticos, encabezados por jóvenes, una misa que encabezara el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo y todo culminará a las 5:30 de la mañana, cuando comenzará la transmisión en vivo de la ceremonia de canonización desde Roma y que se podrá ver en pantalla gigante en la plaza de Chacras.

"Esto se lleva adelante con el aporte de todos, porque es una obra que será de todos. Y queremos que todos puedan aportar desde lo poquito o mucho, para que la gente sienta que es protagonista y fue parte de esta obra", describió Scandura.

Cómo colaborar para la construcción de la primera capilla en honor a Carlo Acutis en el mundo

Tal como lo describió el cura Osvaldo Scandura, está activa una campaña de colecta de fondos para conseguir el dinero que permita hacer realidad la primera capilla en honor a Carlo Acutis en todo el mundo, y sita en Mendoza.

Quienes deseen colaborar con la noble causa puede ingresar a la web https://capillacarloacutis.com/ , o bien comunicarse con Gerardo Catapano al 2616550800.

Además, el 28 de septiembre se correrá la séptima edición de la Maratón de la Parroquia de Chacras (que celebra 90 años en 2025), y los fondos recaudados en este evento también de destinarán a las obras de la futura Capilla Carlo Acutis.

Los nombres de todos los y las aportantes que contribuyan económicamente para la construcción del templo tendrán su nombre grabado en el lugar.

Así será la capilla Carlo Acutis en Mendoza: cómo va su avance

El director de la obra, Santiago Racca (de la empresa Monteverdi Construcciones) se refirió al estado actual de los trabajos. En ese sentido, detalló que el grado de avance general es de 3,7%, mientras que en lo referido a fundaciones (lo estructural), los trabajos están a 35%.

"Después ya viene la parte más difícil, que es el revestimiento en piedra, y todos esos trabajos que son más manufactureros y para los que se necesita mucha mano de obra especializada. Eso nos va a marcar el ritmo de la obra en realidad", destacó Racca, quien indicó que el plazo de ejecución es de 36 meses.

El predio total incluye 4.300 m2 y el terreno fue donado por un grupo de empresarios al Arzobispado de Mendoza en 2023. El 12 de noviembre de ese año se colocó la piedra fundamental de la capilla.

En cuanto al proyecto arquitectónico, es una iglesia carácter románico y que está basado en la arquitectura vernácula de Chacras de Coria, por lo que tanto el interior y el exterior serán de piedra. La capilla contará, además, con grandes ventanales para que entre mucha luz y vitrales que representarán de forma gráfica la historia de Acutis.

La madera, la piedra y los vitrales con vidrios de colores serán los grandes protagonistas. El techo, por su parte, será de piedra laja y la capilla contará con un campanario.

Además, habrá un gran atrio en el exterior para que la gente se encuentre antes y después de misa, buscando que sea un punto de encuentro entre jóvenes. Y, en los jardines, habrá santuarios y espacios de oración para venerar al propio Carlo Acutis, a la Virgen María, a Enrique Shaw y a Chiara Badano. También incluirá un lago artificial.

"Si bien la familia de Carlo tenía una posición económica muy bien plantada, él siempre fue súper humilde, siempre colaboraba con los pobres, no ostentaba. Y la iglesia tiene poco sentido bizantino-barroco, se podría decir, es piedra externa e interna, con el fin de emanar esa humildad y esa modestia que tenía Carlo", acotó el arquitecto Franco Pérez Magnelli, uno de los integrantes del equipo.

El padre Osvaldo Scandura destacó, además, que la tecnología tendrá un rol protagónico en la capilla, teniendo en cuenta el perfil "tecnológico" con que Acutis predicó la palabra de Dios mientras estuvo vivo.

¿La familia de Carlo Acutis vendrá a Mendoza a la inauguración de la capilla?

Tanto el padre Osvaldo como Carlos Bajach, uno de los colaboradores que encabeza la "gesta" que contempla la construcción de la capilla en Mendoza se refirieron a la felicidad que generó en la familia de Carlo Acutis la noticia de que la primera capilla en honor al beato en el mundo estará en Mendoza.

La madre de Carlo, Antonia Salzano -y con quien pudieron reunirse en Asís (Italia) les dijo a los impulsores mendocinos que la iglesia sería "un faro de luz para los jóvenes".

Además, indicó que haría todo lo posible para estar en Mendoza y presentes cuando sea inaugurado el templo.

"Creo en la Providencia, para Dios ' nada es imposible', y confiamos que algún día la podamos tener (NdA: a la madre de Carlo) aquí. Ojalá pueda estar y compartir esta alegría, que es una alegría del mundo", reforzó Scandura.

La historia de Carlo Acutis, "el Santo Millennial" y sus milagros

Carlo Acutis nació en Londres en 1991, aunque siendo muy chico se mudó a Milán (Italia), de donde eran sus padres.

De una familia con una situación económica acomodada, los padres de Carlo no eran muy religiosos. De hecho, su madre contó que casi se sintió obligada a leer y estudiar de religión ante la cantidad de preguntas que le hacía su hijo.

Ya desde niño, Carlo Acutis demostró una gran devoción a la eucaristía, a tal punto de que le dieron la dispensa para recibir a los 8 años la Primera Comunión. Su devoción católica fue acrecentándose más y más por medio de las adoraciones eucarísticas que Carlo hacía a la Iglesia.

Por medio de internet y la tecnología, Carlo Acutis se dedicó a investigar y a propagar la palabra y las enseñanzas de Dios, lo que le vale hoy su mote de "Santo Millennial" o "Influencer de Dios".

El 12 de octubre de 2006, a los 15 años, Carlo Acutis falleció. Tenía leucemia y su propia mamá reconoció que el día del velorio de su hijo le llamó la atención la cantidad de personas que ella no conocía y que se habían acercado a darle el último adiós.

Todas esas personas eran aquellas en situación de calle y de vulnerabilidad, a quienes Carlo Acutis había ayudado compartiendo su dinero.

Para declarar beato a cualquier persona considerada "hijo de Dios venerable", es indispensable reconocerle algunas virtudes. Si se comprueba que la persona ha intercedido para que se produzca un milagro, está en condiciones de ser declarada beato. Y ello ocurrió con Acutis luego de que, en 2019, un niño en Brasil sanase intempestivamente de una enfermedad crítica en el páncreas.

A este joven, quien estaba gravemente enfermo, se lo llevó a una parroquia donde estaban las reliquias de Carlo Acutis; y él las besó. Al llegar a su casa, de un momento para el otro el joven dejó de vomitar y, tras revisarlo, el diagnóstico fue que había sanado de su enfermedad.

Con este milagro, Carlo Acutis fue declarado beato en 2020. Sin embargo, fue la comprobación del segundo milagro que se le adjudica lo que derivó en la ya definida santificación, y que será concretada el 7 de septiembre.

Este segundo milagro -comprobado ya por la Iglesia-, tiene como protagonista a una chica de Costa Rica, quien se cayó andando en bicicleta mientras estaba en Italia. A raíz de la caída, la situación de la joven también se tornó crítica. Y fue en ese momento en que la familia la llevó a donde está el cuerpo de Acutis (en la tumba de San Francisco de Asís) y pidió por su pronta recuperación. Una semana después, la niña que había caído de la bicicleta se repuso por completo.