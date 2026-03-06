Es de Nueva Zelanda, vive en Argentina y se hizo viral por su reacción al descubrir un sifón de soda

Una influencer neozelandesa conoció este elemento muy común para los argentinos y tuvo una divertida reacción: "Agua divertida".

La reacción de una neozelandesa al ver un sifón de soda por primera vez.

Muchos turistas que visitan la Argentina se muestran sorprendidos al conocer diferentes costumbres y tradiciones típicas del país. Y la realidad es que muchas cosas que los argentinos vemos como normales o comunes en nuestro día a día, a algunos extranjeros les puede llamar la atención.

Este fue el caso de una joven de Nueva Zelanda que vio por primera vez un sifón de soda y quedó sorprendida. El video fue compartido por la joven y su novio, quien es argentino, y rápidamente se viralizó por la divertida reacción de la mujer.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiwiceleste | Los confusados (@kiwiceleste_) La influencer neozelandesa, Maddie, mostró a la familia de su novio que había comprado un sifón de soda, un objeto que admitió no haber visto nunca antes y al que denominó: "Agua divertida"

"Me dijeron que ahora sólo era agua normal, pero después con burbujas", explicó la joven mientras se mostraba sorprendida y entusiasmada por su nuevo descubrimiento. Su novio le enseñó a usar el sifón y su reacción divirtió a todos. "Es agua con estática", dijo entre risas. La influencer quedó tan impactada por el objeto para almacenar agua carbonatada que sugirió "llevar el sistema a Nueva Zelanda"

Quién es Maddie, la influencer de Nueva Zelanda que vive en Argentina Maddie y Gonzalo son una pareja neozelandesa- argentina que se hicieron virales en las redes sociales por compartir contenido divertidos sobre el choque de culturas. Ambos crearon el perfil de Instagram @kiwiceleste donde comparten videos conociendo diferentes aspectos del país del otro.