Es de Nueva Zelanda, vive en Argentina y se hizo viral por su reacción al descubrir un sifón de soda

Muchos turistas que visitan la Argentina se muestran sorprendidos al conocer diferentes costumbres y tradiciones típicas del país. Y la realidad es que muchas cosas que los argentinos vemos como normales o comunes en nuestro día a día, a algunos extranjeros les puede llamar la atención.
Este fue el caso de una joven de Nueva Zelanda que vio por primera vez un sifón de soda y quedó sorprendida. El video fue compartido por la joven y su novio, quien es argentino, y rápidamente se viralizó por la divertida reacción de la mujer.
La influencer neozelandesa, Maddie, mostró a la familia de su novio que había comprado un sifón de soda, un objeto que admitió no haber visto nunca antes y al que denominó: "Agua divertida"
"Me dijeron que ahora sólo era agua normal, pero después con burbujas", explicó la joven mientras se mostraba sorprendida y entusiasmada por su nuevo descubrimiento. Su novio le enseñó a usar el sifón y su reacción divirtió a todos. "Es agua con estática", dijo entre risas. La influencer quedó tan impactada por el objeto para almacenar agua carbonatada que sugirió "llevar el sistema a Nueva Zelanda"
Quién es Maddie, la influencer de Nueva Zelanda que vive en Argentina
Maddie y Gonzalo son una pareja neozelandesa- argentina que se hicieron virales en las redes sociales por compartir contenido divertidos sobre el choque de culturas. Ambos crearon el perfil de Instagram@kiwiceleste donde comparten videos conociendo diferentes aspectos del país del otro.
En diferentes videos, la joven se muestra sorprendida por actitudes y costumbres que tiene su novio argentino, mientras que este le enseña más sobre la cultura. Además, hay palabras que la joven desconoce o no sabe el significado en español y comparte su aprendizaje de una manera divertida con sus seguidores.
Además, la pareja publica videos de sus viajes a otros países como México, Uruguay, España y Dinamarca donde aprenden y enseñan sus culturas, comidas y tradiciones.