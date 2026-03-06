6 de marzo de 2026 - 19:38

Es de Nueva Zelanda, vive en Argentina y se hizo viral por su reacción al descubrir un sifón de soda

Una influencer neozelandesa conoció este elemento muy común para los argentinos y tuvo una divertida reacción: "Agua divertida".

La reacción de una neozelandesa al ver un sifón de soda por primera vez.
La reacción de una neozelandesa al ver un sifón de soda por primera vez.

Por Redacción

Muchos turistas que visitan la Argentina se muestran sorprendidos al conocer diferentes costumbres y tradiciones típicas del país. Y la realidad es que muchas cosas que los argentinos vemos como normales o comunes en nuestro día a día, a algunos extranjeros les puede llamar la atención.

Este fue el caso de una joven de Nueva Zelanda que vio por primera vez un sifón de soda y quedó sorprendida. El video fue compartido por la joven y su novio, quien es argentino, y rápidamente se viralizó por la divertida reacción de la mujer.

"Me dijeron que ahora sólo era agua normal, pero después con burbujas", explicó la joven mientras se mostraba sorprendida y entusiasmada por su nuevo descubrimiento. Su novio le enseñó a usar el sifón y su reacción divirtió a todos. "Es agua con estática", dijo entre risas. La influencer quedó tan impactada por el objeto para almacenar agua carbonatada que sugirió "llevar el sistema a Nueva Zelanda"

Quién es Maddie, la influencer de Nueva Zelanda que vive en Argentina

Maddie y Gonzalo son una pareja neozelandesa- argentina que se hicieron virales en las redes sociales por compartir contenido divertidos sobre el choque de culturas. Ambos crearon el perfil de Instagram @kiwiceleste donde comparten videos conociendo diferentes aspectos del país del otro.

Pareja neozelandesa- argentina
Maddie y Gonzalo, la pareja neozelandesa- argentina que es furor en redes

Maddie y Gonzalo, la pareja neozelandesa- argentina que es furor en redes

En diferentes videos, la joven se muestra sorprendida por actitudes y costumbres que tiene su novio argentino, mientras que este le enseña más sobre la cultura. Además, hay palabras que la joven desconoce o no sabe el significado en español y comparte su aprendizaje de una manera divertida con sus seguidores.

Además, la pareja publica videos de sus viajes a otros países como México, Uruguay, España y Dinamarca donde aprenden y enseñan sus culturas, comidas y tradiciones.

