Influencer brasileño quedó impresionado con la limpieza de las calles de la Ciudad

La limpieza de la Ciudad de Mendoza volvió a ser noticia, esta vez a partir de la mirada de un visitante extranjero. El influencer brasileño Viniciuz Scofield publicó un video en sus redes sociales en el que se mostró sorprendido por el estado de las calles mendocinas y por una costumbre que, según relató, le llamó especialmente la atención: el hábito de los vecinos de barrer y cuidar sus propias veredas .

“Yo me digo, los mendocinos, no solamente disfrutan de la ciudad, ellos hacen cosas ”, expresó en su registro audiovisual. En su recorrido matutino por el centro, Scofield contó que observó cómo cada persona limpia su vereda “a un nivel que la deja brillante”, sin esperar al personal municipal. “Cada uno limpia su vereda y termina en que todos dejan la calle impecable” , afirmó.

El influencer también remarcó que en el centro “no encuentras botellas plásticas, papeles volando” , y comparó la posibilidad de ver basura en la vía pública con “ver dólares volando por la ciudad”. Incluso relató una situación en la que un vecino llamó la atención a un turista que arrojó un cigarrillo al suelo , destacando la firmeza con la que se defiende el respeto por el espacio público .

Las palabras del brasileño no sólo pusieron en valor el trabajo que realiza el municipio a través de sus equipos de higiene urbana, sino también una conducta social arraigada en la comunidad mendocina: el compromiso cotidiano con el cuidado del entorno .

En ese sentido, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , destacó: “ La limpieza de nuestra Ciudad es el resultado de un verdadero trabajo en equipo . Tenemos trabajadores municipales que todos los días dejan los espacios públicos en excelentes condiciones, pero también vecinos comprometidos que, por respeto y por costumbre, cuidan su vereda y su barrio. Esa combinación es la que marca la diferencia”.

No es la primera vez que la capital mendocina recibe este tipo de reconocimientos espontáneos en redes sociales. Tiempo atrás, una turista también se mostró impactada por la limpieza de la Ciudad y lo compartió con sus seguidores. En aquella oportunidad, el propio intendente, en sus redes sociales, visibilizó a los protagonistas detrás de esa realidad: los trabajadores municipales que sostienen diariamente las tareas de mantenimiento en plazas, calles y espacios públicos.

Más recientemente, el canal de streaming mendocino “Bardo” llevó adelante un desafío particular: durante diez minutos, uno de sus integrantes caminó por el centro con medias blancas, sin calzado, para poner a prueba la higiene urbana. El resultado sorprendió a la audiencia, ya que las medias terminaron en casi las mismas condiciones en que habían comenzado.

“Una calle limpia no es sólo estética, es respeto por la ciudad y por la gente”, reflexionó Scofield en su video. Una definición que resume una práctica cotidiana que combina gestión municipal, conciencia ciudadana y sentido de pertenencia, y que hoy vuelve a trascender fronteras a través de las redes sociales.