8 de diciembre de 2025 - 13:38

La Fiesta de la Cerveza, en fotos: una noche de rock y cumbia que unió generaciones

Más de 35.000 personas colmaron el Hipódromo de Mendoza en una gran apertura del patio cervecero más grande del Oeste argentino.

IMG_6848
image
image
FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 8 A
dronecerveza
dronecerveza2
dronecerveza3
Por Celeste Laciar

Desde temprano, el predio se fue llenando de a poco: primero familias con niños y carritos, después grupos de amigos, parejas y bandas de jóvenes cargados de camperas, gorros y buena energía. A pesar del frío y de algunos momentos de llovizna, el público mendocino respondió con una asistencia masiva a la 18.ª edición de la Fiesta provincial de la Cerveza, que convirtió al Hipódromo en una verdadera marea de gente.

Leé además

Arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza: atardecer a la espera de Cazzu y Molotov.

Con Cazzu y Molotov, hoy arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza

Por Celeste Laciar
Ciro y Los Persas.

Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y más en Mendoza: un fin de semana cargado de espectáculos, por Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo

Las luces, las pantallas y el sonido impecable enmarcaron una apertura que se vivió como una fiesta grande, pero ordenada. Hubo espacio para bailar, cantar y sacar fotos, sin perder la sensación de seguridad y cuidado en cada sector del predio.

Clima festivo y controlado, para todas las edades

Uno de los rasgos más destacados de la noche fue la convivencia entre generaciones: se vieron padres con hijos adolescentes, familias completas compartiendo mesas en el sector gastronómico, grupos de jóvenes cerca del escenario y público mayor disfrutando desde zonas más tranquilas.

El operativo de seguridad, controles y servicios trabajó de manera coordinada, lo que se tradujo en una circulación fluida y en un clima festivo pero siempre controlado. Los accesos, las zonas de hidratación, los puestos de comida y los espacios para descansar acompañaron el movimiento constante de personas durante toda la jornada.

Música, sabores y una primera edición que prometió más

Las bandas mendocinas Mambo, Kratevas, Sol Lorenzo y Somos Más fueron las encargadas de abrir el juego y se ganaron el aplauso del público, que aprobó con creces la apuesta local. Luego, los shows de Cazzu, Molotov, el after birra con DJ Mami y La K’onga terminaron de encender la noche.

Mientras tanto, los puestos de cerveza artesanal y gastronomía ofrecieron una gran variedad de estilos y sabores que completaron la experiencia. Con un cierre a pura música y baile, la primera noche dejó claro que esta edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza arrancó con el pie derecho: multitudinaria, familiar, festiva y sin que el tiempo lograra empañar el ánimo de nadie.

En esta galería, algunas de las postales que dejó la primera noche de la Fiesta de la Cerveza: familias, amigos, bandas mendocinas y los shows de Cazzu, Molotov, La K’onga y DJ Mami en un clima festivo y cuidado.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 1
Lorena Misetich, agente de prensa de Produce Crack, y Ringo Obreg&oacute;n, del Club del Vinilo, presentes desde temprano en esta gran apertura de la Fiesta provincial de la Cerveza.

Lorena Misetich, agente de prensa de Produce Crack, y Ringo Obregón, del Club del Vinilo, presentes desde temprano en esta gran apertura de la Fiesta provincial de la Cerveza.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 2
Majo Ballesteros, Gina Lombardo, Carina López y Violeta Alonso disfrutaron de los shows y de las birras bien tiradas, en un Hipódromo colmado.

Majo Ballesteros, Gina Lombardo, Carina López y Violeta Alonso disfrutaron de los shows y de las birras bien tiradas, en un Hipódromo colmado.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 3
Nena Locatelli y amigas esperando a sus bandas favoritas.

Nena Locatelli y amigas esperando a sus bandas favoritas.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 4
Agustina, Karina y Sandra disfrutaron de la música y la cerveza artesanal en la primera noche de la Fiesta.

Agustina, Karina y Sandra disfrutaron de la música y la cerveza artesanal en la primera noche de la Fiesta.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 5
Carla, Heber, Eric y Cecilia compartió charlas, brindis y buena música.

Carla, Heber, Eric y Cecilia compartió charlas, brindis y buena música.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 6
Jóvenes y adultos disfrutaron de la grilla artística y de las distintas variedades de cerveza.

Jóvenes y adultos disfrutaron de la grilla artística y de las distintas variedades de cerveza.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 7
Las candidatas a reina departamental 2026 del Departamento Godoy Cruz no quisieron perderse esta primera jornada.

Las candidatas a reina departamental 2026 del Departamento Godoy Cruz no quisieron perderse esta primera jornada.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 9
El público mendocino respaldó a Cazzu desde el primer tema, coreando cada canción y quedándose hasta el final.

El público mendocino respaldó a Cazzu desde el primer tema, coreando cada canción y quedándose hasta el final.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 10
Miles de personas acompañaron el show de Molotov con cantos y pogos, en uno de los momentos más intensos de la noche.

Miles de personas acompañaron el show de Molotov con cantos y pogos, en uno de los momentos más intensos de la noche.

FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 11
FIESTA CERVEZA- Sociales Foto 12
La K’onga hizo bailar a familias y grupos de amigos, con un público que no dejó de cantar todos los temas.

La K’onga hizo bailar a familias y grupos de amigos, con un público que no dejó de cantar todos los temas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta amarilla por tormentas este martes en Mendoza.

Mucho calor en Mendoza para este martes con alerta por tormentas y nubosidad: qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Cajas navideñas: el regalo tan esperado de los trabajadores a fin de año a pesar de que no todos los colaboradores lo reciben. 

Un curioso fenómeno que crece cada año: compartir el "unboxing" de las cajas navideñas

Por Redacción Sociedad
Se incendió completamente un colectivo en Dorrego y generó susto en la zona.

Se incendió un micro en Guaymallén: el fuego alcanzó los árboles y generó pánico en la zona

Por Redacción Sociedad
Nueva promo de Aerolíneas: 25% menos en vuelos nacionales e internacionales.

Aerolíneas Argentinas lanzó 25% de descuento en vuelos nacionales e internacionales: cómo obtener el beneficio

Por Redacción Sociedad