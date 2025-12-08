La Fiesta de la Cerveza, en fotos: una noche de rock y cumbia que unió generaciones

Más de 35.000 personas colmaron el Hipódromo de Mendoza en una gran apertura del patio cervecero más grande del Oeste argentino.

Desde temprano, el predio se fue llenando de a poco: primero familias con niños y carritos, después grupos de amigos, parejas y bandas de jóvenes cargados de camperas, gorros y buena energía. A pesar del frío y de algunos momentos de llovizna, el público mendocino respondió con una asistencia masiva a la 18.ª edición de la Fiesta provincial de la Cerveza, que convirtió al Hipódromo en una verdadera marea de gente.

Las luces, las pantallas y el sonido impecable enmarcaron una apertura que se vivió como una fiesta grande, pero ordenada. Hubo espacio para bailar, cantar y sacar fotos, sin perder la sensación de seguridad y cuidado en cada sector del predio.

Clima festivo y controlado, para todas las edades Uno de los rasgos más destacados de la noche fue la convivencia entre generaciones: se vieron padres con hijos adolescentes, familias completas compartiendo mesas en el sector gastronómico, grupos de jóvenes cerca del escenario y público mayor disfrutando desde zonas más tranquilas.

El operativo de seguridad, controles y servicios trabajó de manera coordinada, lo que se tradujo en una circulación fluida y en un clima festivo pero siempre controlado. Los accesos, las zonas de hidratación, los puestos de comida y los espacios para descansar acompañaron el movimiento constante de personas durante toda la jornada.

Música, sabores y una primera edición que prometió más Las bandas mendocinas Mambo, Kratevas, Sol Lorenzo y Somos Más fueron las encargadas de abrir el juego y se ganaron el aplauso del público, que aprobó con creces la apuesta local. Luego, los shows de Cazzu, Molotov, el after birra con DJ Mami y La K’onga terminaron de encender la noche.