El paraíso cálido y familiar a 2 horas de Argentina, ideal para este verano

Ubicado en el extremo norte del litoral gaúcho, Torres es uno de los destinos más familiares y tranquilos del sur de Brasil. Con playas amplias, aguas cálidas y acantilados únicos en el país, esta ciudad costera se consolida como una opción ideal en el verano para quienes buscan sol, descanso y naturaleza sin viajar demasiado.

A diferencia de otras zonas del sur de Brasil, Torres sorprende con aguas más cálidas , especialmente entre diciembre y marzo.

Sus playas ( Praia Grande , Prainha y Praia da Cal ) ofrecen un mar suave y seguro, perfecto para familias con chicos.

El entorno natural es uno de sus grandes atractivos: la costa está enmarcada por morros volcánicos , acantilados y vegetación costera que crean paisajes distintos a los clásicos balnearios del sur.

Torres es famoso por sus postales aéreas, especialmente durante el Festival Internacional de Balonismo , uno de los mayores eventos de globos aerostáticos de Sudamérica. Se realiza cada otoño y atrae a miles de visitantes por sus colores y vuelos sobre la costa.

También se pueden hacer caminatas suaves por el Morro do Farol, visitar el Parque da Guarita —uno de los más lindos del litoral gaúcho— o recorrer senderos costeros con vistas increíbles hacia el Atlántico.

Gastronomía, descanso y clima perfecto

La ciudad ofrece restaurantes familiares con platos típicos del litoral de Río Grande do Sul: pescados, camarones, pastel de siri y moquecas adaptadas al estilo regional. La costanera de Torres tiene bares, heladerías y cafés ideales para paseos nocturnos.

El clima veraniego es uno de los grandes motivos por los que tantas familias eligen el destino: entre diciembre y marzo, las temperaturas suelen ubicarse entre 26°C y 30°C, con días soleados y brisas suaves.

Cómo llegar y dónde hospedarse

Desde Buenos Aires, los vuelos a Porto Alegre duran cerca de dos horas. Desde allí, Torres queda a 190 km, un trayecto de dos horas y media por ruta en excelente estado.

El destino cuenta con hoteles frente al mar, posadas familiares, complejos de cabañas y departamentos temporarios, lo que lo convierte en una opción accesible y versátil para todo tipo de viajeros.

