Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y más en Mendoza: un fin de semana cargado de espectáculos, por Aconcagua Radio

A muchos, diciembre los sorprende ya con la lengua afuera, con las últimas energías a punto de agotarse. Pero, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, si es por propuestas culturales , Mendoza rara vez da respiro, y este fin de semana , el primero del último mes, es una buena muestra de ello. Sobre todo porque podríamos considerarlo directamente excepcional, debido a la gran cantidad de eventos masivos que ofrecerá en pocos días, con la música como excusa.

Para las recomendaciones de hoy hemos elegido lo obvio, sin dudas: los tres eventos que seguramente más gente convocarán de todos los que van a desarrollarse en suelo mendocino.

Lo primero que llama la atención, por supuesto, es la Fiesta de la Cerveza . Una fiesta que en su 18° edición debía empezar a realizarse hoy en el Hipódromo de Mendoza, pero que los pronósticos de mal tiempo obligaron a reprogramar. Como sea, y gracias al feriado del lunes, va a aprovechar dos de los tres días no hábiles para ofrecer una abundante e interesante propuesta de artistas. Para no confundir dejaremos de lado la programación original y comenzaremos a decir que la primera de las jornadas de la Fiesta de la Cerveza 2025 va a tener lugar el domingo, y será por todo lo alto.

Ese día, junto a la oferta usual de puestos de comidas y de cervezas artesanales y de las otras, la música sonará fuerte, porque el grupo mexicano Molotov será el número principal de la noche. No sé si hacen falta muchas presentaciones, baste decir que los Molotov son uno de los más exitosos grupos de rock de todos los tiempos, y más interesante es que lo sean con una propuesta tan desafiante como la de ellos, tanto desde lo musical como desde lo lírico, con una combinación exótica de ritmos como rancheras y rock, combinados con el rap, la cumbia o el hip hop.

Como parte de lo más destacado de esa noche estará también Cazzu, la cantante y rapera proveniente de Jujuy que se ha ganado un lugar destacadísimo entre los intérpretes de música urbana de hoy. Vale decir que la noche de domingo va a seguir a todo baile, porque tras la presentación de Cazzu y Molotov habrá DJ para seguir moviendo la patita.

El lunes, feriado, será el turno del rock y de una de las visitas más usuales de este año a Mendoza. Hablamos de Ciro & los Persas, que sin duda puede contarse entre las bandas de rock más convocantes de Argentina. Ciro ya vino este año con Los Piojos a tocar, y ahora lo hace con su banda actual. Los piojosos, sin duda, están de parabienes. En la misma noche de lunes habrá otros atractivos, como la actuación de Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo, que viene sosteniendo hace rato una constante carrera solista, y de La Franela, otro de los grupos que tienen un público fiel y creciente en la Argentina.

Cuando llegue el martes vendrá la cumbia a la Fiesta de la Cerveza, en su cierre, con una noche donde actuarán Euge Quevedo y la Banda de Carlitos, pero donde seguramente las miradas se las llevará la presentación de Damas Gratis, el grupo pionero de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, que aprovechará para celebrar en Mendoza sus 25 años de vida.

Junto con todos ellos, como se sabe, también actuarán numerosas bandas mendocinas en cada uno de los días, lo que hace a la Fiesta de la Cerveza uno de los eventos masivos más importantes del año.

Hernán Cattaneo y tres jornadas en la montaña

Hablando de masividad, una que tiene otro cariz, pero no es menos interesante es la propuesta de Sunsetstrip 2025. Se trata de tres días de música electrónica y DJ de primer nivel en el Gran Hotel Potrerillos de Luján, donde la figura excluyente y presente en cada una de las jornadas será Hernán Cattaneo, que es —por si hace falta decirlo— el DJ argentino más prestigioso y convocante en el mundo.

La propuesta de este evento es sin dudas muy convocante, puesto que las entradas están agotadas desde mediados de año, cuando se anunciaron las presentaciones. Junto con Cattaneo se presentar, según el día, otros importantes DJ internacionales, como el estadounidense Danny Tenaglia, el dúo austríaco HVOB el dúo argentino Paax y muchos otros destacados de las bandejas, entre ellos algunos mendocinos.

Toda una fiesta en la que la montaña y el ámbito del hotel de Potrerillos pondrán, sin dudas, su magia.

Don Osvaldo: el ritual callejero

Y, para finalizar, no hay que dejar de mencionar la presentación de Don Osvaldo en Mendoza, que será este sábado, en el Arena Maipú.

Como ustedes saben, Don Osvaldo es la banda liderada por el cantante y compositor Patricio Santos Fontanet. Hablar de Pato Fontanet es hablar de Callejeros y allí tocar una de las heridas más notorias de toda la historia del rock nacional, debido a que fueron protagonistas de la mayor tragedia de esta música en la historia, en el tristemente célebre boliche Cromañón.

Ya sabemos que Fontanet fue condenado, que estuvo preso siete años, y también que a pesar de todo la gran convocatoria del público que lo seguía con Callejeros lo siguió acompañando cuando, al regresar a la vida pública, armó el grupo CSJ (Casi Justicia Social, con parte de las letras que conforman el nombre Callejeros) y que luego terminó bautizando Don Osvaldo.

El público que sigue a Fontanet no distingue entre los nombres y los recitales que la banda ofrece tampoco: son verdaderas misas de fans, un poco al estilo (salvando las distancias) de las que acompañaban a Los Redonditos de Ricota, grupo con el que comparte algunas simpatías sonoras. Así que, junto con el show, se verá un espectáculo que también estará en el público y que, superada aquella tragedia que mencionamos, hará del show de Don Osvaldo sin dudas el otro recital destacado de este fin de semana, y con el que terminamos la columna de hoy.

