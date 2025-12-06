6 de diciembre de 2025 - 11:54

Así está hoy Luis, el hijo de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg: apasionado por la estética y los deportes

El hijo de los actores tiene 12 años y de a poco va comenzando a participar en la vida mediática de sus padres.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

Luis Ernesto Lamothe Zylberberg, nacido en 2012, transita ese momento clave en el que la infancia se mezcla con los primeros rasgos de la adolescencia. Aunque sus padres (Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg) pertenecen al ambiente artístico, él se mantiene lejos del exhibicionismo habitual que rodea a muchos hijos de celebridades.

Ambos actores optaron por una crianza compartida que prioriza la estabilidad del niño. Lamothe suele reorganizar su agenda laboral de acuerdo con las actividades y responsabilidades de su expareja, algo que él mismo reconoce como una forma de sostener una dinámica familiar saludable pese a sus exigencias profesionales.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

El hijo de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg es un apasionado por la estética

Lo que más llama la atención en esta etapa es la libertad estética con la que Luis empieza a experimentar. Zylberberg contó que su hijo disfruta inventar peinados, teñirse mechones de colores y probar estilos distintos, a veces con la ayuda de una tía. En un viaje reciente, incluso lució trenzas y tonos vibrantes.

Estas elecciones no son caprichos aislados, sino señales de un adolescente temprano que empieza a buscar quién quiere ser. Y en ese proceso, sus padres lo acompañan desde un lugar equilibrado: permiten, observan y contienen, sin convertir esa búsqueda en un acto público permanente.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

El hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe tiene 12 años y es un apasionado por la estética.

Además de su interés por la estética, Luis realiza actividades típicas de su edad: deportes, juegos, salidas y paseos. En las imágenes que Lamothe comparte en redes sociales se ve una relación cercana. Abrazos, gestos cómplices y miradas orgullosas revelan una paternidad comprometida que trasciende la pantalla.

Esta presencia cotidiana se vuelve clave en una etapa donde surgen preguntas, inseguridades y descubrimientos. Luis encuentra en sus padres un equilibrio entre guía y libertad, un acompañamiento que le permite explorar sin perderse.

