Así está hoy Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini, que prefiere tener un perfil bajo

Facundo Arana y María Susini llevan 12 años de casados y son padres de tres hijos: India (17), Yaco y Moro. Aunque se trata de una de las parejas más reconocidas y queridas del ambiente artístico, sus hijos mantienen un perfil reservado, apareciendo en público de manera esporádica y evitando la exposición mediática. Por esta razón, es poco habitual verlos frente a cámaras, lo que hace que cada aparición familiar se destaque y genere interés dentro del ámbito social.
Con su cabello y un corte similar al icónico look de Facundo en sus años de mayor exposición televisiva, Yaco generó revuelo y desató una ola de comentarios entre los seguidores del actor. El joven, quien junto a su hermano mellizo Moro cumplió 16 años hace unas semanas, es prácticamente el retrato de su papá, según los fanáticos.
En contrapartida, varios seguidores destacaron que Moro, el otro mellizo, se parece mucho más a su mamá, María Susini, consolidando así la curiosa mezcla de rasgos que caracteriza a esta familia.
La vida bajo perfil de Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini
Los mellizos no solo llaman la atención por su altura, sino también por su parecido con sus padres,a la que le suman el carisma para que sus seguidores celebren la continuidad de una familia muy querida en el ambiente artístico.