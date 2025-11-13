13 de noviembre de 2025 - 11:15

Así está hoy Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini, que prefiere tener un perfil bajo

El joven de 16 años prefirió alejarse de los flashes que rodean a sus padres, para seguir sus propios proyectos

El hijo de Facundo Arana es muy parecido al actor.

El hijo de Facundo Arana es muy parecido al actor.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Facundo Arana y María Susini llevan 12 años de casados y son padres de tres hijos: India (17), Yaco y Moro. Aunque se trata de una de las parejas más reconocidas y queridas del ambiente artístico, sus hijos mantienen un perfil reservado, apareciendo en público de manera esporádica y evitando la exposición mediática. Por esta razón, es poco habitual verlos frente a cámaras, lo que hace que cada aparición familiar se destaque y genere interés dentro del ámbito social.

Leé además

 Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

Daniela Christiansson tomó una drástica decisión en su última etapa de embarazo: "No me siento lista"

Por Redacción Espectáculos
Maru Botana lleva a la Justicia a una constructora por un proyecto que nunca se realizó en Mendoza.

Maru Botana denunció a una constructora por estafa y fraude en un proyecto solidario en Mendoza

Por Redacción Sociedad

Con su cabello y un corte similar al icónico look de Facundo en sus años de mayor exposición televisiva, Yaco generó revuelo y desató una ola de comentarios entre los seguidores del actor. El joven, quien junto a su hermano mellizo Moro cumplió 16 años hace unas semanas, es prácticamente el retrato de su papá, según los fanáticos.

Facundo Arana
El hijo de Facundo Arana es muy parecido al actor.

El hijo de Facundo Arana es muy parecido al actor.

En contrapartida, varios seguidores destacaron que Moro, el otro mellizo, se parece mucho más a su mamá, María Susini, consolidando así la curiosa mezcla de rasgos que caracteriza a esta familia.

La vida bajo perfil de Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini

A sus 15 años, Yaco mantiene un perfil bajo, pese a ser hijo de una de las parejas más queridas y reconocidas del espectáculo argentino. Facundo Arana y María Susini construyeron una vida familiar basada en la discreción, priorizando el bienestar de sus tres hijos y alejándolos, en lo posible, de la exposición mediática.

Facundo Arana
El hijo de Facundo Arana es muy parecido al actor.

El hijo de Facundo Arana es muy parecido al actor.

Facundo Arana
El hijo de Facundo Arana es muy parecido al actor.

El hijo de Facundo Arana es muy parecido al actor.

En pocas ocasiones, la pareja compartió imágenes de sus hijos en redes sociales, aunque cada vez que lo hicieron generaron ternura y sorpresa entre los seguidores.

Los mellizos no solo llaman la atención por su altura, sino también por su parecido con sus padres,a la que le suman el carisma para que sus seguidores celebren la continuidad de una familia muy querida en el ambiente artístico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La película que llegó a HBO Max, actua y escrita por Camila Sosa Villada.

La película argentina sobre una actriz trans que llegó al streaming: provoca sobre el deseo y la maternidad

Por Redacción Espectáculos
moria casan y la china suarez, en un mano a mano explosivo: te voy a preguntar de todo

Moria Casán y la China Suárez, en un mano a mano explosivo: "Te voy a preguntar de todo"

Por Redacción Espectáculos
El dúo mágico de Ainda desembarca en Mendoza con un show acústico y exclusivo

El dúo mágico de Ainda desembarca en Mendoza con un show acústico

Por Redacción
Con IA: el corto argentino que ganó un Festival de Cine en Japón pero no le gustó al público nacional.

"Vergüenza les debería dar": destrozan a un corto argentino sobre Gardel con IA premiado en Japón

Por Redacción Espectáculos