Así está hoy Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini, que prefiere tener un perfil bajo

El joven de 16 años prefirió alejarse de los flashes que rodean a sus padres, para seguir sus propios proyectos

Facundo Arana y María Susini llevan 12 años de casados y son padres de tres hijos: India (17), Yaco y Moro. Aunque se trata de una de las parejas más reconocidas y queridas del ambiente artístico, sus hijos mantienen un perfil reservado, apareciendo en público de manera esporádica y evitando la exposición mediática. Por esta razón, es poco habitual verlos frente a cámaras, lo que hace que cada aparición familiar se destaque y genere interés dentro del ámbito social.

Con su cabello y un corte similar al icónico look de Facundo en sus años de mayor exposición televisiva, Yaco generó revuelo y desató una ola de comentarios entre los seguidores del actor. El joven, quien junto a su hermano mellizo Moro cumplió 16 años hace unas semanas, es prácticamente el retrato de su papá, según los fanáticos.

En contrapartida, varios seguidores destacaron que Moro, el otro mellizo, se parece mucho más a su mamá, María Susini, consolidando así la curiosa mezcla de rasgos que caracteriza a esta familia.

La vida bajo perfil de Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini A sus 15 años, Yaco mantiene un perfil bajo, pese a ser hijo de una de las parejas más queridas y reconocidas del espectáculo argentino. Facundo Arana y María Susini construyeron una vida familiar basada en la discreción, priorizando el bienestar de sus tres hijos y alejándolos, en lo posible, de la exposición mediática.

En pocas ocasiones, la pareja compartió imágenes de sus hijos en redes sociales, aunque cada vez que lo hicieron generaron ternura y sorpresa entre los seguidores.