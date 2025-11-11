11 de noviembre de 2025 - 21:32

Daniela Christiansson tomó una drástica decisión en su última etapa de embarazo: "No me siento lista"

Mientras tanto, Maxi López continúa su participación en MasterChef Celebrity junto a su ex pareja.

&nbsp;Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

 Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

Foto:

web
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Telefe planea darle a otra conductora el trabajo de Wanda Nara.

Un giro inesperado: la insólita propuesta de renconciliación de Wanda Nara a Maxi López

Por Redacción Espectáculos
habria vuelto a irse del pais: la complicada situacion de maxi lopez con masterchef

Habría vuelto a irse del país: la complicada situación de Maxi López con Masterchef

Por Redacción Espectáculos
Elle, la primera hija de Christiansson y López nació el 31 de marzo. Foto: Daniela Christiansson / Instagram
Elle, la primera hija de Christiansson y L&oacute;pez naci&oacute; el 31 de marzo. Foto: Daniela Christiansson / Instagram

Elle, la primera hija de Christiansson y López nació el 31 de marzo. Foto: Daniela Christiansson / Instagram

El mensaje de Daniela Christiansson

A través de un mensaje en Instagram dirigido a su comunidad, Daniela expresó: “Hola Mamás, ¿Cómo están? Estoy en plena preparación mental y física para el parto y quería pedirles consejos para prepararme lo mejor posible para un parto natural, ya que es muy probable que finalmente sea así”. Contó que le queda “más o menos un mes y medio” y que al principio los médicos habían considerado una cesárea, aunque recientemente le informaron que existe la posibilidad de un parto vaginal. “Estoy muy entusiasmada con la idea… pero no me siento nada lista”, reconoció.

Su nueva rutina para preparar su embarazo

En esa preparación, detalló una lista de hábitos que incorporó a su rutina diaria: “Ejercicios de preparación al parto, ejercicios de respiración, meditación e introducción al hypnobirthing (¡me encanta!), masajes perineales (¡todavía no empecé!), comer 6-7 dátiles por día, afirmaciones positivas”.

Maxi López y Daniela Christiansson

Luego añadió: “Ah, me olvidé ¡También camino y hago ejercicios de Kegel!”. La modelo pidió además sugerencias a sus seguidoras: “¿Qué hacer con el dolor de las contracciones?”. Con estas palabras, transformó su cuenta en un espacio de intercambio y acompañamiento entre mujeres.

En otro pasaje, recordó por qué su primera hija nació por cesárea: “Con mi primera hija terminé teniendo una cesárea por placenta previa. Era demasiado riesgoso tanto para el bebé como para mí tener un parto natural, ya que la placenta estaba justo bloqueando la salida, si se entiende”.

Su esperanza de cara al futuro

Christiansson mantiene la esperanza de vivir esta vez un nacimiento diferente. “Esta vez estoy muy ilusionada con la posibilidad de tener un parto natural, pero los médicos todavía tienen que confirmarlo en las próximas semanas, por varias razones médicas”, afirmó.

Casa
Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

La participación de Maxi López en MasterChef

Mientras tanto, Maxi López continúa con su participación en MasterChef Celebrity desde Buenos Aires, aunque su vida familiar permanece radicada en Suiza. En diálogo con Candela Mazzone para El Ejército de la Mañana (Bondi Live), explicó: “Yo creo que debo ser uno de los pocos que vive a 15 horas de avión. Mi vida está radicada en Suiza… tengo mi señora que también está embarazada y todas las situaciones. Vine para acá, acepté este desafío, pero obviamente tengo la distancia normal”.

También aseguró que estará presente para el nacimiento: “Obvio, cómo no voy a estar. Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la extrana reaccion de mauro icardi tras la entrevista de wanda nara y maxi lopez juntos

La extraña reacción de Mauro Icardi tras la entrevista de Wanda Nara y Maxi López juntos

Por Redacción Espectáculos
wanda nara estuvo junto a johnny depp y filtraron su foto: la reaccion que podria generar en mauro icardi

Wanda Nara estuvo junto a Johnny Depp y filtraron su foto: la reacción que podría generar en Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos
aseguran que habra un cuarto show de shakira en argentina: cuando y en que provincia

Aseguran que habrá un cuarto show de Shakira en Argentina: cuándo y en qué provincia

Por Redacción Espectáculos
el cantapueblo 2025 empieza este miercoles: la programacion del festival y los coros que participaran

El Cantapueblo 2025 empieza este miércoles: la programación del festival y los coros que participarán

Por Redacción Espectáculos