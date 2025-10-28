28 de octubre de 2025 - 20:29

Un giro inesperado: la insólita propuesta de renconciliación de Wanda Nara a Maxi López

La conductora habría estado dispuesta a darle una nueva oportunidad en su vida al ex futbolista.

La dinámica entre Wanda Nara y Maxi López transitó múltiples estados desde su separación hasta un presente en el que comparten espacios laborales sin conflicto explícito. La etapa inicial estuvo marcada por litigios, resentimientos y dificultades para sostener la parentalidad conjunta. López confirmó que llegó a existir la propuesta de que Wanda gestionara su carrera, tal como hizo con Mauro Icardi.

La nueva dinámica de Maxi López y Wanda Nara

El tramo actual muestra un reordenamiento basado en priorizar a sus hijos, habilitar cooperación funcional y disminuir la fricción pública. En ese contexto emergen dos núcleos: primero, la decisión de López de no aceptar que Nara actuara como su representante; segundo, la reconstrucción del vínculo parental luego de años de distancia variable.

Maxi López "apadrinó" a Mauro Icardi cuando estaba en Barcelona, pero todos ya saben cómo terminó su relación.

Durante un streaming asociado al ciclo culinario, Ante la pregunta de Nati Jota, detalló que la iniciativa apareció tras finalizar contrato con un agente. Ante la oferta, respondió negativamente. Argumentó que conocía el modo de operar de Nara y prefirió mantener la autonomía en cuestiones futbolísticas.

La decisión, según su propio relato, se basó en separar ámbitos: ella en lo suyo, él en lo suyo. Al evaluar el posterior recorrido de Nara representando a Icardi —con negociaciones con PSG y Galatasaray— sostuvo que la gestión fue parte de un “combo” en el que el rendimiento del jugador funciona como variable principal.

Las palabras del ex futbolista

En LAM, López profundizó sobre la relación actual con Nara. Expresó que el tránsito hacia la paz requirió tiempo y trabajo. Reconoció que existió un proceso de maduración orientado a priorizar el bienestar de sus hijos por encima del conflicto. Afirmó que ese viraje permitió compartir actividades antes inviables y favoreció una presencia más estable en la vida de los chicos.

También relató que la revinculación fue gradual tras períodos de distancia condicionados por obligaciones laborales y problemas judiciales. Recordó que había pasado Navidad con ellos luego de mucho tiempo, hecho que definió como significativo en su reorganización familiar.

Maxi López sostuvo que el tiempo operó como herramienta de descompresión y que la distancia emocional previa dejó de tener sentido cuando el objetivo pasó a ser la cercanía con sus hijos. El conductor lo interrogó acerca de su relación o posible encuentro futuro con Mauro Icardi.

López respondió que seguiría de largo: identificó que la interlocución corresponde a Wanda debido a las hijas y agregó que ya había hecho esfuerzos por generar un clima funcional en el pasado. Para ilustrar ese punto relató su asistencia al cumpleaños de uno de los hijos dentro del departamento donde vivía la familia en ese entonces.

