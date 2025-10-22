22 de octubre de 2025 - 08:42

Telefe tiene planeado reemplazar a Wanda Nara y se supo quién sería la nueva conductora estrella

El canal tiene pensado poner a otra conductora frente a uno de los proyectos que supo conducir Wanda Nara.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Wanda Nara
Vero Lozano podría quedarse con un programa que hizo Wanda Nara

Con el final de La Voz Argentina y el inicio de Masterchef Celebrity, Telefe ya está buscando nuevos programas para poner al aire. Por esta razón, se anunció que regresa el reality Popstars, el cual vio nacer a los grupos Mambrú y Bandana, y se encuentra preparando la vuelta de otro ciclo culinario.

Se trata de Bake Off, que la última temporada tuvo a Wanda Nara como conductora. No obstante, lejos de querer que la mediática esté nuevamente al frente de la competencia, trascendió que la señal prefiere Lozano. Así lo reveló el periodista Fede Bongiorno en El ejército de la mañana, el streaming de Bondi Live. "

"El otro día Vero Lozano contó en LAM que tenía una propuesta de Telefe, que era algo nuevo, algo distinto. En ese momento me escribe una muy buena fuente y me dice: a Vero le ofrecieron esto", adelantó.

Luego, con más información en su poder, reveló que aún la presentadora de Cortá por Lozano está evaluando su agenda laboral. "Se está viendo, yo creo que haría las dos cosas. Están en charlas tempranas para posiblemente ser la nueva conductora de Bake Off", contó y generó gran repercusión en las redes sociales ya que Wanda estuvo al frente de este formato.

Wanda Nara
En este sentido, Fede Bongiorno comentó que "la idea no es dejar a Wanda sin nada" y que continuará adelante con "MasterChef" ya que tiene varios meses de grabación. Por otro lado, aseguró que "Vero fue finalista el año pasado de Bake Off y la verdad que rindió muy bien".

En el caso de Lozano, la presentadora grabará durante extensas horas el certamen de pastelería y saldrá en vivo todas las tardes con su programa Cortá por Lozano. En resumen, Telefe quiere que la conductora reemplace a Wanda Nara en la nueva temporada de Bake Off Argentina.

