Preocupó a todos sus fanáticos: la misteriosa publicación de Gimena Accardi en Instagram

La actriz generó una gran repercusión entre sus fanáticos. Aseguran que sus fotos pueden ser un mensaje a Nico Vázquez.

A pocos días de hacerse pública la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, Gimena Accardi publicó una serie de fotos en Instagram que generaron un fuerte impacto entre sus fanáticos. La actriz compartió imágenes en las que se la ve sonriente, con un estilo sobrio y natural.

Gimena Accardi y Nico Vázquez separados El respaldo de los fanáticos de Gimena Accardi La publicación alcanzó miles de “me gusta” en pocas horas y se llenó de mensajes de apoyo. “Del lado de Accardi siempre”, escribió una usuaria, mientras otra resumió el entusiasmo general con humor: “Te pedimos que te destaques, no que humilles, Gimenaa ”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gime Accardi (@gimeaccardi) Entre los mensajes más destacados, varios seguidores coincidieron en resaltar su elegancia y fortaleza personal tras la separación: “Reina indiscutida”, “Donde pisa una leona… ” y “La mujer más bella de la Argentina, no hay debate”, fueron algunas de las frases más repetidas. Otros comentarios apelaron a la empatía y el deseo de verla bien: “Gime hermosa, al final la vida pone a cada uno en su lugar ”, “Las girls te bancamos ” y “Queremos que te encuentres un chongo que te haga de todo menos sufrir”.

Algunos seguidores, sin embargo, percibieron un matiz de tristeza en su expresión. “Si los ojos son los espejos del alma, se notan tristes los tuyos, pero volverán a brillar, preciosa Gime ”, comentó una fan, generando gran repercusión entre otros usuarios.

El rumor sobre un mensaje hacia Nico Vázquez Sin mencionar directamente la nueva pareja de Vázquez, su publicación fue interpretada como una declaración silenciosa. “HABLAN TANTO Y EL TIEMPO LO DICE TODO”, escribió una seguidora, reflejando la lectura general de la comunidad que la respalda.