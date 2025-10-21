Una experiencia trágica: el duro testimonio de Dolores Fonzi sobre su proceso de terapia

En diálogo con Diego Iglesias, la actriz y directora reveló una anécdota que sorprendió a todos los presentes.

Durante su participación en el programa El Mejor País del Mundo, emitido por Radio con Vos, Dolores Fonzi sorprendió a los oyentes y a los conductores con una confesión inesperada. En medio de una entrevista dedicada a su faceta como directora de Belén, la actriz relató una situación embarazosa vivida en el contexto de una sesión de terapia.

Dolores Fonzi, habló en San Sebastián y criticó al Gobierno de Milei. Dolores Fonzi, habló en San Sebastián y criticó al Gobierno de Milei. gentileza El relato de Dolores Fonzi Todo ocurrió cuando el conductor del ciclo, Diego Iglesias, propuso hablar sobre experiencias difíciles vinculadas a la terapia psicológica. Fue entonces cuando Fonzi contó que, antes de entrar a su sesión, mantenía una llamada telefónica con una persona sobre la que luego terminó hablando durante toda la terapia, sin advertir que la comunicación seguía abierta. “Hablé pésimo”, admitió entre risas incómodas.

La reacción del conductor fue inmediata: “No, Dolores, esto es lo peor que escuché. Imagino que no pudiste recomponer”. Fonzi confirmó que la situación no tuvo retorno. “No. Nunca más. Igualmente ya estaba descompuesto ese asunto, pero fue terrible. Porque uno en terapia se desinhibe, hablás con confianza, con gracia, y podés decir extremas cosas sobre alguien”, explicó, dejando en evidencia lo embarazoso del momento.

Embed - BELÉN: DOLORES FONZI cuenta cómo vive el éxito de su película | VAC Su dura confesión Iglesias quiso saber cómo se dio cuenta del error. La directora respondió sin rodeos: “Cuando salí, agarré el teléfono y dije: ‘Hola’. Y me respondieron: ‘Sí, te escuché todo’. Y dije: ‘Bue, estaba en terapia’”. La anécdota provocó risas en el estudio, pero también mostró el costado más humano de la actriz.

La exposición mediática Más allá del episodio, Fonzi aprovechó para reflexionar sobre su relación con la exposición mediática. En una entrevista reciente con Ángel de Brito en Bondi Live, explicó que evita la sobreexposición de manera deliberada: “Yo creo que uno lo puede manejar completamente”. Aseguró que solo acepta entrevistas cuando tiene proyectos para comunicar, y que durante otros períodos prefiere resguardarse: “Cuando no hice ningún trabajo para poder hablar de algo, no hago prensa”.