"Belén" en San Sebastián: festejos con pañuelos verdes y crítica de Dolores Fonzi a Milei

Con crítica a las políticas de Javier Milei, ovación de aplausos y pañuelos verdes , así fue recibida “Belén”, la película dirigida por Dolores Fonzi que llegó al festival español San Sebastián . Además, el filme fue preseleccionado para los Oscar por Argentina y competirá con "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella.

“Belén” está basada en la historia real de una joven de Tucumán, interpretada por Camila Plaate, que en 2014 sufrió un aborto espontáneo sin saber siquiera que estaba embarazada y estuvo dos años presa.

Con la sala del auditorio Kursaal casi completa, la cinta argentina se emitió para el público del festival de cine . Dentro y fuera de la sala, la ovación de aplausos fue arrolladora.

En la salida, además, con los pañuelos verdes por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina, las actrices, directora y el equipo de “Belén” celebraron entre abrazos y lágrimas.

Durante la conferencia de prensa, Fonzi quien, además de dirigir interpreta a Soledad Deza , la abogada clave que llevó el caso de “Belén”, habló del difícil momento que atraviesa el cine argentino. Estaba secundada por las actrices del filme Julieta Cardinali, Laura Paredes y Plaate, la escritora de "Somos Belén", Correa, y la abogada Deza.

“Hoy filmar en Argentina es imposible por la falta de apoyo del INCAA. Están vaciados todos los recursos que tienen que ver con el cine y la cultura en general de parte del estado”, argumentó. Y destacó que las plataformas como Prime Video permitieron financiar el proyecto.

Aun así, celebró que haya tres películas nacionales en competencia en San Sebastián, como símbolo de resistencia cultural: “Belén”, “Las corrientes”, de Milagros Mumenhaler; y “27 noches”, dirigida y protagonizada por el uruguayo Daniel Hendler.

Por su parte, Matías Mosteirín, productor del proyecto junto a Leticia Cristi, destacó que el cine es “un patrimonio que Argentina no va a abandonar” y que será necesario reconstruir el sistema audiovisual en el país.

Sobre la trama de la película, la directora aportó: "'Belén' es una película sobre la injusticia de los aparatos institucionales. Es más universal en el sentido que no hace falta ser feminista o ser hombre para verla. Sí está a cargo de una mayoría de mujeres; trata el drama sobre el cuerpo de las mujeres porque le pasó a Belén, pero sí siento que supera lo militante feminista porque es universal”.

Sobre su personaje, la abogada, destacó que Soledad Deza podría haber sido un hombre. “Claro que si hubiera sido un hombre no lo mostrábamos buscando a sus hijos en el colegio, porque las películas de juicio de hombre son... de hombres. La mujer que llega tarde al colegio y esas cuestiones, lo mostramos porque es parte del entramado: una mujer con una vida tradicional, casada con dos hijos, que tiene casos menores y a quien le cae un juicio que le va a cambiar la vida. Eso no lo sabe, sí sabe que tiene que poner el cuerpo, cruzar el fuego, exponerse a lo que venga y lo hace", complementó.

La historia detrás de la película “Belén”

“Belén” llegó a los cines argentinos la semana pasada y está basada en el libro de Ana Correa sobre la historia real de la joven tucumana que para salvaguardar su identidad decidió apodarse “Belén”. La mujer fue condenada a ocho años de prisión por un aborto espontáneo que sufrió sin siquiera saber que estaba embarazada.

En el festival, Fonzi recordó que la idea surgió en 2016, tras ganar un premio como actriz por “La patota” del director Santiago Mitre. En ese momento levantó un cartel que pedía “Libertad para Belén”.

Inicialmente los productores pensaron en Fonzi para interpretar a la abogada Deza, pero tras su debut como directora en Blondi le ofrecieron un rol más amplio: actuar, reescribir y dirigir la historia. “Era tan propio que me pareció un regalo”, afirmó.

La nueva película dirigida por Dolores Fonzi

Ambientada en Tucumán en 2014, "Belén" cuenta la historia real de una joven que llega de urgencia a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que estaba embarazada. Al recuperar la conciencia, despierta esposada y rodeada de policías, acusada de haberse provocado un aborto.

La justicia ordena que permanezca dos años en prisión preventiva y luego la condena a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo. En ese contexto, una abogada tucumana asume su defensa y, acompañada por miles de mujeres y organizaciones, inicia una batalla contra un sistema judicial conservador para exigir justicia y lograr la libertad de la joven.