Lollapalooza Argentina 2026: Tyler, The Creator y Lorde lideraron una primera jornada de récords en San Isidro

La undécima edición del Lollapalooza Argentina comenzó con una marea de fans que copó el Hipódromo de San Isidro desde el mediodía. Con Tyler, The Creator y Lorde como grandes protagonistas, el festival inauguró su segunda década en el país con una propuesta que mezcló el hip hop, el pop alternativo y la mística local.

La apertura de los escenarios estuvo marcada por el talento emergente y la presencia mendocina. Mora Fisz inauguró el Samsung Stage con un show sólido donde presentó "Ruleta", mientras que los mendocinos de Spaghetti Western tuvieron un debut soñado en el Alternative Stage. La banda local, liderada por Francisca Figueroa, aportó ritmos regionales fusionados con jazz y soul bajo el sol de la tarde.

El cierre de la noche del viernes estuvo a cargo de Tyler, The Creator , quien saldó su deuda pendiente con el público argentino tras la cancelación de su visita en 2018. El rapero californiano desplegó una energía arrolladora en el Flow Stage, repasando éxitos de su carrera y temas de su último disco, Don't Tap the Glass. Un momento viral de su set fue cuando levantó una bandera argentina que lo mostraba celebrando la Copa del Mundo junto a Lionel Messi.

Por su parte, Lorde regresó al país después de cuatro años con una presentación que priorizó la introspección de su nuevo álbum, Virgin. La artista neozelandesa ofreció una performance etérea que incluyó momentos de alta intensidad, como cuando corrió en una cinta mientras interpretaba "Supercut". La comunión con sus seguidores alcanzó su punto máximo con el clásico "Royals", coreado por miles de personas que iluminaron el predio con sus celulares.

Joe Keery, conocido por su papel en la serie Stranger Things, también fue uno de los grandes atractivos de la jornada bajo su alias musical DJO. El artista, que previamente fue visto visitando la Bombonera para un partido de Boca, sorprendió por su carisma y la solidez de su propuesta psicodélica. Su hit "End of Beginning" cerró un set que dejó en claro su identidad como músico más allá de la actuación.

image Joe Keery, reconocido actor de Strangers Things y estrella incipiente de la música con su hit "End of Beginning". ⁠@dfentertainment y @lollapaloozaar

Por otra parte, Turnstile calentó la noche y brindaron un show arrollador, donde sus fans no descansaron ni un solo segundo. La banda de hardcore punk oriunda de Baltimore hizo saltar a propios y extraños con sus clásicos y sus más recientes canciones como I Care y Birds.

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La mística de Turf y el debut del fenómeno K-pop

La cuota de teatralidad argentina la puso Turf en el escenario Alternative. Joaquín Levinton protagonizó una de las entradas más recordadas del festival al aparecer montado en un caballo y vestido de polista para cantar "Gatitas y ratones". La banda repasó sus hits históricos ante un público masivo que eligió el rock nacional antes de la llegada de los headliners internacionales.

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El fenómeno global del K-pop también tuvo su lugar destacado con el debut de Katseye. El grupo formado bajo la academia de HYBE y Geffen conquistó a la audiencia joven con coreografías milimétricas y un sonido pop contemporáneo. Daniela, una de sus integrantes, se emocionó sobre el escenario al mencionar sus raíces latinas y el sueño que significaba tocar en Argentina por primera vez.

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La organización implementó cambios estratégicos en esta edición para mejorar la experiencia de los asistentes. El nuevo mapa del Hipódromo de San Isidro permitió una circulación más fluida entre los cinco escenarios principales. Además, se habilitó una "Zona de Relax" con vegetación nativa para descansar entre shows y se reforzó la oferta gastronómica con más de 50 puestos de comida con opciones diversas.

La jornada concluyó con el set electrónico de la DJ surcoreana Peggy Gou, quien transformó el predio en una pista de baile masiva bajo las luces de neón. Con esta combinación de géneros y una logística renovada, el primer día del Lollapalooza argentino sentó las bases para un fin de semana que continuará con las presentaciones de Sabrina Carpenter, Skrillex y Chappell Roan.