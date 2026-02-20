Lollapalooza Argentina 2026: horarios y qué artistas tocan en cada día

Este es el tráiler de la película de "Peaky Blinders" con Cillian Murphy: fecha confirmada en Netflix

Con 5 capítulos: el thriller escandinavo ideal para maratonear en Netflix

Ahora, ya se puede planificar cada jornada al detalle: desde qué show ver primero hasta cómo organizar los traslados entre escenarios. Las figuras principales del festival o headliners serán Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

El viernes 13 la apertura de puertas será a las 12:30 ; mientras que el sábado 14 y domingo 15 de marzo comenzará una hora antes, a las 11.30. En las tres fechas, los headliners cerrarán cerca de la 1 de la madrugada , lo que anticipa jornadas extensas con pop, rock, electrónica, indie y música urbana en simultáneo.

La apertura del festival tendrá como grandes nombres a Tyler, the Creator, Lorde y Turnstile. Y algunos que llaman la atención como lo es Piñón Fijo.

También se presentarán Peggy Gou, DJO, Danny Ocean, Royel Otis , The Dare, Judeline, Balu Brigada, Militantes del Clímax, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Lollapalooza Argentina 2026: viernes. Lollapalooza Argentina 2026: viernes.

La primera jornada combinará sonidos alternativos, electrónica y pop internacional con propuestas emergentes.

Sábado 14 de marzo: pop global y presencia argentina

El segundo día tendrá como protagonistas a Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

La jornada también contará con shows de Marina, Aitana, Soledad Pastorutti, Ángela Torres, TV Girl y RIIZEl. Así como Addison Rae, Brutalismus 3000, Six Sex, 2hollis, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

Lollapalooza Argentina 2026: sábado. Lollapalooza Argentina 2026: sábado. gentileza

El sábado promete ser uno de los días más convocantes, con cruces de público entre el pop mainstream, la electrónica y la música urbana.

Domingo 15 de marzo: cierre con estrellas internacionales

El último día estará encabezado por Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii.

También tocarán Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.

Lollapalooza Argentina 2026: domingo Lollapalooza Argentina 2026: domingo gentileza

El cierre combinará rock alternativo, pop y electrónica en una jornada que suele extenderse hasta el último minuto.

Una edición récord en Lollapalooza Argentina

La edición 2026 será la número 11 del festival en el país. Con más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios, el evento mantiene su perfil ecléctico y multigeneracional.

Se podrá ver en vivo por Flow.