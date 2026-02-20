Lollapalooza Argentina 2026: horarios y qué artistas tocan en cada día

Ahora, ya se puede planificar cada jornada al detalle: desde qué show ver primero hasta cómo organizar los traslados entre escenarios. Las figuras principales del festival o headliners serán Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.
El viernes 13 la apertura de puertas será a las 12:30; mientras que el sábado 14 y domingo 15 de marzo comenzará una hora antes, a las 11.30. En las tres fechas, los headliners cerrarán cerca de la 1 de la madrugada, lo que anticipa jornadas extensas con pop, rock, electrónica, indie y música urbana en simultáneo.
Viernes 13 de marzo: quiénes tocan el primer día
La apertura del festival tendrá como grandes nombres a Tyler, the Creator, Lorde y Turnstile. Y algunos que llaman la atención como lo es Piñón Fijo.
También se presentarán Peggy Gou, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, Judeline, Balu Brigada, Militantes del Clímax, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.
La primera jornada combinará sonidos alternativos, electrónica y pop internacional con propuestas emergentes.
Sábado 14 de marzo: pop global y presencia argentina
El segundo día tendrá como protagonistas a Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra.
La jornada también contará con shows de Marina, Aitana, Soledad Pastorutti, Ángela Torres, TV Girl y RIIZEl. Así como Addison Rae, Brutalismus 3000, Six Sex, 2hollis, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.
El sábado promete ser uno de los días más convocantes, con cruces de público entre el pop mainstream, la electrónica y la música urbana.
Domingo 15 de marzo: cierre con estrellas internacionales
El último día estará encabezado por Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii.
También tocarán Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.
El cierre combinará rock alternativo, pop y electrónica en una jornada que suele extenderse hasta el último minuto.