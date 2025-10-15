Lollapalooza Argentina 2026: el line up se agranda con dos artistas más que se suman

El público del festival más importante del país celebra esta noticia. El Lollapalooza Argentina acaba de sumar dos nombres de peso a su grilla 2026: el australiano Ruel y el británico Blood Orange se incorporan al cartel del domingo 15 de marzo.

El evento, que celebrará su segunda década en el país, se desarrollará entre el 13 y el 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, reafirmando su condición de cita ineludible para los amantes de la música en vivo.

Tras el primer anuncio —que ya había despertado la euforia de los fanáticos con nombres como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Lorde, Chappell Roan y Paulo Londra —, la incorporación de Ruel y Blood Orange amplía aún más la diversidad sonora del festival.

Ruel van Dijk, el joven australiano que debutó a los 13 años y alcanzó la fama mundial antes de cumplir los 20, regresa a la Argentina después de su recordado show en el Teatro Vorterix en 2023.

Su primer gran éxito, "Don’t Tell Me", fue certificado platino, y su EP debut "Ready" (2018) incluyó hits como "Younger" y "Dazed & Confused", que lo consagraron como artista revelación. En 2019 lanzó "Free Time", consolidando su carrera con un sonido maduro y elegante. Fue galardonado con un MTV Europe Music Award a Mejor Artista Australiano y recibió elogios de figuras como Elton John, quien lo calificó como un talento “extraordinario”.

image

Por su parte, Devonté Hynes, conocido artísticamente como Blood Orange, vuelve al centro de la escena tras más de cinco años de silencio con su nuevo trabajo "Essex Honey", un disco íntimo y melancólico donde “convierte la nostalgia en un viaje sonoro cargado de sinceridad”, según la crítica especializada.

Hynes —referente de la vanguardia pop y del soul experimental— reconstruye en su música recuerdos de su infancia en Essex y reflexiona sobre la capacidad sanadora del arte.

Sobre el Lollapalooza Argentina 2026

El viernes 13, la jornada inaugural reunirá a Tyler The Creator y Lorde, junto a la energía punk de Turnstile y nuevas promesas del indie y el pop alternativo.

El sábado 14, el pulso lo marcará Skrillex, pionero de la electrónica moderna, acompañado por Chappell Roan, Lewis Capaldi y Paulo Londra, que representará al talento argentino en su mejor momento.

El domingo 15, además de Sabrina Carpenter, el cierre ofrecerá una mezcla de estilos: Deftones aportará el costado más pesado del festival, Doechii hará su debut local en el rap y Interpol, Kygo, Men I Trust, Ratones Paranoicos y otros artistas completarán la fecha.

¿Presencia mendocina? Por el momento se confirmó la participación de la banda Spaghetti Western, que goza cada vez de mayor proyección nacional. Se suma así a la exclusiva lista de artistas locales que dieron el gran salto a la grilla de este festival, como Usted Señalemelo y el disuelto dúo Alejo & Valentín.