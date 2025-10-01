1 de octubre de 2025 - 23:05

Lollapalooza Argentina 2026: se conoció el line up de los artistas día por día

Del 13 al 15 de marzo, Lollapalooza Argentina se llenará de música con artistas internacionales y locales, incluyendo a Sabrina Carpenter y Chappell Roan.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Lollapalooza Argentina dio a conocer su line up día por día con los grandes artistas nacionales e internacionales que serán protagonistas de un magnífico show musical. Del 13 al 15 de marzo, en el Hipódromo de San isidro, el evento dará rienda suelta a su segunda década en el país.

El line up confirmado ofrece una combinación de géneros que abarca pop, rap, música urbana, electrónica y rock, con propuestas de artistas consagrados y emergentes, tanto nacionales como internacionales. Cada jornada promete presentaciones destacadas que reflejan la diversidad musical y la magnitud del evento.

El viernes abrirá la primera jornada con Tyler, The Creator como cabeza de cartel, presentando su álbum Don’t Tap The Glass. Lo acompañan Lorde, Turnstile, Peggy Gou, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, DJO (Joe Keery), Danny Ocean, Royel Otis, Judeline, Katseye, Balu Brigada y artistas argentinos como Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz.

El sábado debutará Chappell Roan en el país, con su pop de vanguardia, junto a Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Aitana, Marina, Soledad, TV Girl, LANY, RIIZE, Brutalismus 3000 y talentos emergentes como Joaquina, Easykid y TIMØ. Esta jornada combina artistas locales e internacionales, generando un panorama diverso y atractivo para distintos públicos.

El cierre del domingo estará a cargo de Sabrina Carpenter, quien presentará su nuevo álbum Man’s Best Friend, acompañada de Deftones, Doechii, Kygo, Ben Böhmer, Interpol, Ratones Paranoicos, Massacre, Men I Trust, Yami Safdie, The Warning y Reybruja. Este día conjuga música pop, electrónica, rock y propuestas regionales, ofreciendo una experiencia completa para los asistentes.

Con esta programación, Lollapalooza Argentina reafirma su posición como uno de los festivales más importantes del país. La edición 2025 marca un récord al reunir diez headliners por primera vez, consolidando su compromiso con la diversidad, la calidad musical y la tradición de grandes conciertos en vivo.

