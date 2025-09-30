Se desmayó arriba de un escenario y será la primera baja para el lollapalooza Argentina 2026

El festival de música que tendrá lugar el año próximo tiene su primera baja confirmada . Luego de la confirmación del Line Up , el evento tendrá un cambio importante. Una de las artistas publicó en sus redes, que por temas de salud, no podrá participar de ningún evento hasta nuevo aviso.

Lineup oficial de Lollapalooza 2026: estos son los artistas y las bandas confirmadas

Los tres días de música en el Hipódromo de San Isidro tendrán figuras y bandas estelares como Sabrina Carpenter , Tyler The Creator , Chappell Roan , Deftones , Lorde y Skrillex . Pero una de sus artistas, mediante una publicación en su Instagram personal anunció que por un desmayo en su último concierto decidió suspender sus eventos hasta nuevo aviso.

La cantante británica que brilla en el Pop y reconocida por su tema Messy de más de 112 millones de visualizaciones en YouTube, decidió suspender sus eventos tras un desmayo en su último concierto el día sábado en Nueva York. Si bien se desconoce cuál fue el desencadenante, se anticipó a tranquilizar a sus fans brindando estabilidad a través de mensajes de apoyo en sus redes oficiales .

Las voces oficiales del festival confirmaron mediante historias en Instagram de manera definitiva su baja, ya que la artista decidió dedicarse a preservar su salud y confirmó la cancelación de todos sus shows . Además, estaba confirmada para el mismo festival en Brasil y por lo tanto será una baja sensible.

"Realmente espero que puedan darme una segunda oportunidad después de haber tenido tiempo para trabajar en mí mismo y regresar más fuerte ". Fue una de sus frases tras conocerse su baja para los eventos a futuro.

Además, la producción del festival todavía no anuncia la posible baja del rapero David Anthony Burke

El cantante estadounidense conocido profesionalmente como D4vd, es otro de los artistas confirmados para el festival del próximo año, pero está siendo investigado tras conocerse, el pasado 8 de septiembre, un hecho policial donde trabajadores y allegados de la zona alertaron sobre un olor nauseabundo donde finalmente encontraron el cuerpo de una adolescente dentro de un auto Tesla perteneciente al rapero.

Por ese motivo, y aún por falta de esclarecimiento, la producción del festival no confirma la nueva baja, porque esperan la determinación del hecho para actuar de la mejor manera posible.

Lollapalooza Se confirmó el Line Up del Lollapalooza Web

De esta manera, el festival Lollapalooza Argentina 2026 tendría, al menos, una baja confirmada para el evento en el Hipódromo de San Isidro. Si bien las entradas ya están a la venta (pronto la venta por día), los demás artistas por el momento estarán en el evento. Se desconoce aún quienes serán los reemplazantes.