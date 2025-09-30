30 de septiembre de 2025 - 17:07

Se desmayó arriba de un escenario y será la primera baja para el lollapalooza Argentina 2026

El Lollapalooza que se realizará el próximo año durante los días 13, 14 y 15 de marzo en Argentina, tiene su primera baja producto de un desmayo días atrás.

Diseño sin título

Foto:

WEB
Por Jesús Sosa

El festival de música que tendrá lugar el año próximo tiene su primera baja confirmada. Luego de la confirmación del Line Up, el evento tendrá un cambio importante. Una de las artistas publicó en sus redes, que por temas de salud, no podrá participar de ningún evento hasta nuevo aviso.

Leé además

Entradas para Lollapalooza Argentina 2026: precios Early Bird y dónde comprar

Entradas para Lollapalooza Argentina 2026: precios Early Bird y dónde comprar

Por Redacción Espectáculos
Lineup Lollapalooza Argentina 2026: artistas y bandas confirmadas 

Lineup oficial de Lollapalooza 2026: estos son los artistas y las bandas confirmadas

Por Redacción Espectáculos

Los tres días de música en el Hipódromo de San Isidro tendrán figuras y bandas estelares como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde y Skrillex. Pero una de sus artistas, mediante una publicación en su Instagram personal anunció que por un desmayo en su último concierto decidió suspender sus eventos hasta nuevo aviso.

Lineup Lollapalooza Argentina 2026
Lineup Lollapalooza Argentina 2026

Lineup Lollapalooza Argentina 2026

Lola Young es la primera baja para el Lollapalooza Argentina 2026

La cantante británica que brilla en el Pop y reconocida por su tema Messy de más de 112 millones de visualizaciones en YouTube, decidió suspender sus eventos tras un desmayo en su último concierto el día sábado en Nueva York. Si bien se desconoce cuál fue el desencadenante, se anticipó a tranquilizar a sus fans brindando estabilidad a través de mensajes de apoyo en sus redes oficiales.

Las voces oficiales del festival confirmaron mediante historias en Instagram de manera definitiva su baja, ya que la artista decidió dedicarse a preservar su salud y confirmó la cancelación de todos sus shows. Además, estaba confirmada para el mismo festival en Brasil y por lo tanto será una baja sensible.

"Realmente espero que puedan darme una segunda oportunidad después de haber tenido tiempo para trabajar en mí mismo y regresar más fuerte". Fue una de sus frases tras conocerse su baja para los eventos a futuro.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de (@lolayounggg)

Además, la producción del festival todavía no anuncia la posible baja del rapero David Anthony Burke

El cantante estadounidense conocido profesionalmente como D4vd, es otro de los artistas confirmados para el festival del próximo año, pero está siendo investigado tras conocerse, el pasado 8 de septiembre, un hecho policial donde trabajadores y allegados de la zona alertaron sobre un olor nauseabundo donde finalmente encontraron el cuerpo de una adolescente dentro de un auto Tesla perteneciente al rapero.

Por ese motivo, y aún por falta de esclarecimiento, la producción del festival no confirma la nueva baja, porque esperan la determinación del hecho para actuar de la mejor manera posible.

Lollapalooza
Se confirmó el Line Up del Lollapalooza

Se confirmó el Line Up del Lollapalooza

De esta manera, el festival Lollapalooza Argentina 2026 tendría, al menos, una baja confirmada para el evento en el Hipódromo de San Isidro. Si bien las entradas ya están a la venta (pronto la venta por día), los demás artistas por el momento estarán en el evento. Se desconoce aún quienes serán los reemplazantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La edición del Lollapalooza Argentina 2026 se podrá seguir en vivo y en exclusiva a través de Flow, llevando la experiencia del festival a los hogares.

Flow transmitirá en vivo Lollapalooza Argentina 2026: cómo verlo

Por Redacción Espectáculos
oriana sabatini y paulo dybala van a ser padres: asi fue el emotivo anuncio en redes

Oriana Sabatini y Paulo Dybala van a ser padres: así fue el emotivo anuncio en redes

Por Redacción Espectáculos
Benjamín Amadeo anuncia que será padre por segunda vez

Benjamín Amadeo sorprendió en pleno show con una noticia hermosa e inesperada

Por Redacción Espectáculos
nunca me visto para encajar: wanda nara enfrento las criticas por su vestido a lunares, panuelo y anteojos

"Nunca me visto para encajar": Wanda Nara enfrentó las críticas por su vestido a lunares, pañuelo y anteojos

Por Redacción Espectáculos