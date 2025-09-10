Hallaron un cadáver dentro del auto del rapero D4vd en Los Ángeles

La policía de Los Ángeles investiga el hallazgo del cadáver una mujer, en avanzado estado de descomposición, dentro de un automóvil incautado días atrás. El auto, un Tesla, pertenece al joven músico David Anthony Burke, más conocido como D4vd, de 20 años. Por ahora no hay personas detenidas.
El descubrimiento ocurrió este lunes cuando empleados de un corralón de vehículos dieron aviso a la policía por un fuerte olor proveniente del interior del automóvil. El vehículo había sido incautado días antes y permanecía en el depósito. Al inspeccionarlo, los agentes hallaron el cadáver en el maletero.
Las autoridades confirmaron que el auto está a nombre del rapero D4vd, aunque aclararon que el Tesla es uno de los varios vehículos que posee y que es utilizado por diferentes personas de su entorno. El artista se encuentra colaborando con la investigación.
Según el informe preliminar del forense, la víctima medía cerca de 1,55 metros, tenía el cabello negro y ondulado, vestía un top tubo, leggings negros y llevaba una pulsera metálica amarilla. Además, tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”.
La policía local trata el caso como un posible homicidio, pero están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Aún no se ha identificado la edad de la mujer fallecida.
El rapero D4vd está de gira
En la actualidad, el músico se encuentra realizando una gira internacional en el marco del lanzamiento de su segundo álbum. A pesar de que la noticia se dio a conocer este lunes, D4vd continuó con sus presentaciones según lo previsto. Cabe mencionar que el artista tiene agendada una visita a Argentina, donde formará parte del Lollapalooza 2026 en el mes de marzo.
Por el momento, ni el cantante ni su equipo de comunicación han emitido comentarios en relación al inquietante hallazgo.