Hallaron un cadáver dentro del auto del rapero D4vd en Los Ángeles

El cadáver de una mujer fue encontrado en el baúl de un Tesla registrado a nombre del rapero D4vd, en un depósito de vehículos de Los Ángeles.

La policía de Los Ángeles investiga el hallazgo del cadáver una mujer, en avanzado estado de descomposición, dentro de un automóvil incautado días atrás. El auto, un Tesla, pertenece al joven músico David Anthony Burke, más conocido como D4vd, de 20 años. Por ahora no hay personas detenidas.

El descubrimiento ocurrió este lunes cuando empleados de un corralón de vehículos dieron aviso a la policía por un fuerte olor proveniente del interior del automóvil. El vehículo había sido incautado días antes y permanecía en el depósito. Al inspeccionarlo, los agentes hallaron el cadáver en el maletero.

Las autoridades confirmaron que el auto está a nombre del rapero D4vd, aunque aclararon que el Tesla es uno de los varios vehículos que posee y que es utilizado por diferentes personas de su entorno. El artista se encuentra colaborando con la investigación.

Según el informe preliminar del forense, la víctima medía cerca de 1,55 metros, tenía el cabello negro y ondulado, vestía un top tubo, leggings negros y llevaba una pulsera metálica amarilla. Además, tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”.

La policía local trata el caso como un posible homicidio, pero están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Aún no se ha identificado la edad de la mujer fallecida.