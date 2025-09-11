Un video muestra un ovni resistiendo el impacto de un misil Hellfire en Yemen

Un video presentado en el Congreso de Estados Unidos muestra cómo un misil Hellfire, disparado por un dron militar, no logra destruir un ovni sobre el mar.

Las imágenes del OVNI habrían sido captadas el año pasado por un dron MQ-9 Reaper.

Este martes, en una audiencia sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), un congresista de Estados Unidos mostró unas imágenes que, según él, parecen documentar un misil Hellfire del ejército estadounidense rebotando en un ovni y reluciente frente a la costa de Yemen.

Las imágenes, reproducidas durante una audiencia oficial sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), fueron reveladas por el congresista Eric Burlison. En ellas se observa cómo un proyectil lanzado por un dron MQ-9 Reaper impacta contra un objeto brillante y veloz, sin que este sufra daños visibles ni altere su trayectoria.

El video fue grabado el 30 de octubre de 2024 frente a las costas de Yemen y fue entregado de manera anónima al legislador republicano por Misuri. Burlison aclaró que no posee conocimientos técnicos para verificar la autenticidad del material, por lo que solicitó que se realice un análisis independiente. Durante la sesión del subcomité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, el video fue proyectado sin comentarios técnicos, con el objetivo de que el público saque sus propias conclusiones.

Un misil que no hizo daño En el fragmento, el objeto no identificado se desplaza rápidamente sobre el agua cuando un misil Hellfire, disparado desde otro dron Reaper, parece impactar de forma directa. Sin embargo, el objeto continúa avanzando sin señales de daño. Según Burlison, incluso parece arrastrar consigo fragmentos del misil, lo que lo llevó a señalar que el proyectil resultó ineficaz.

El congresista utilizó la ocasión para cuestionar la falta de transparencia gubernamental en relación con estos fenómenos. “¿Por qué se nos niega el acceso a esta información?”, preguntó durante la audiencia.

En una entrevista posterior con NewsNation, Burlison reafirmó su decisión de hacer público el material. Afirmó que, aunque podría haber una explicación lógica, su compromiso es con la transparencia y con permitir que la ciudadanía evalúe el contenido por sí misma. Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido ninguna explicación oficial.