Detuvieron a dos matrimonios que abandonaron a sus hijos menores en un auto para irse de fiesta

Los menores, de cinco y siete años, se encontraban en la parte trasera de un auto, con las ventanas abiertas.

Detuvieron a dos matrimonios que abandonaron a sus hijos para irse de fiesta

El lunes pasado dos matrimonios de origen paraguayo fueron detenidos tras ser acusados de abandonar a sus hijos menores en el interior de un auto para ir a bailar a una discoteca ubicada en Madrid, España.

La situación ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en el distrito madrileño de Tetuán, donde un patrullero que circulaba por la zona observó un vehículo con las ventanillas bajadas y a dos menores durmiendo en el interior.

Ante la situación, consultaron a los niños de 5 y 7 años, quienes respondieron que sus padres habían ido a una discoteca de la zona, lo que sorprendió a los uniformados. A los pocos minutos, un hombre se acercó a la Policía Municipal asegurando que estaba al cuidado de los menores, aunque admitió no tener ningún vínculo familiar con ellos ni con sus padres.

A petición de los agentes, el sujeto localizó a los progenitores dentro del establecimiento, quienes se presentaron en evidente estado de ebriedad. Los detenidos fueron identificados como Alberto, de 53 años, y Cris, de 30, padres de uno de los niños; así como Roberto, de 29, y Marisa, de 39, responsables del otro menor.

Síntomas evidentes De acuerdo con el informe policial, los adultos mostraban claros signos de intoxicación etílica, como dificultad para caminar, habla incoherente y ojos vidriosos, hasta el punto de apenas poder mantenerse en pie.

Además los progenitores afirmaron que habían dejado a sus hijos al cuidado de la persona que se presentó ante los uniformados, situación que no fue creíble debido a que los menores se encontraban solos en el vehículo en el momento de la intervención. Estiman que estuvieron unas dos horas dentro del auto. Por su parte, los cuatro adultos fueron detenidos por presunto abandono temporal de menores y trasladados a comisarías de Tetuán. En tanto los menores quedaron bajo el cuidado de unos familiares en la ciudad.