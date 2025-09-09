El suceso ocurrió el lunes por la noche en el departamento de San Carlos. Además le forzaron el auto y le robaron pertenencias del interior.

Insólito robo: pinchó una rueda, dejó el auto para repararla y cuando volvió le habían robado las otras tres

Un insólito hecho delictivo tuvo lugar durante la noche del lunes en el distrito de Eugenio Bustos, en el departamento de San Carlos, donde un hombre sufrió la pinchadura de una rueda, dejó el auto para repararla y cuando volvió le habían robado las otras tres cubiertas.

El episodio ocurrió durante el lunes por la noche sobre calle El Retiro, frente a la conocida Finca Los Manzanos.

Según fuentes policiales, un hombre que circulaba por la zona sufrió la pinchadura de un neumático, por lo que decidió dejar su vehículo estacionado para ir a reparar la rueda.

Sin embargo, cuando regresó al lugar, se encontró con una desagradable sorpresa: delincuentes le habían robado las otras tres ruedas del auto.

Como si eso fuera poco, los ladrones también lograron forzar el vehículo y sustrajeron varias pertenencias del interior. Entre los objetos robados, la víctima denunció la desaparición de una caja acústica con parlantes.