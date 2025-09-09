9 de septiembre de 2025 - 13:46

Millonario robo: entraron de madrugada golpearon al dueño de la casa y se llevaron 23 mil dólares

Tres delincuentes armados ingresaron a una casa de barrio Cementista II, en Las Heras.

El robo fue reportado por la víctima. Archivo

Tres delincuentes armados ingresaron a una vivienda del barrio Cementista de Las Heras y se llevaron una importante suma de dinero, tras golpear al dueño de casa.

El atraco fue denunciado por la víctima un hombre de 67 años que reside en la manzana 33 de barrio Cementista II, cerca de las 3.50 de esta madrugada, según informó una fuente policial.

El dueño de casa se encontraba durmiendo en su habitación cuando fue sorprendido por tres sujetos que comenzaron a amenazarlo con armas de fuego y luego lo golpearon, exigiéndole el dinero.

El hombre se vio forzado a entregarle sus ahorros: 23.000 dólares y 100.000 pesos chilenos, además de dos teléfonos.

Luego de que se marcharan la víctima denunció el robo por lo que inició un amplio operativo con personal de Investigaciones y de policía Científica. El caso es investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos y por el momento no hay detenidos.

