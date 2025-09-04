Doce robos en un año y medio: la pastelería más golpeada ahora atrapó a un ladrón que se quedó dormido

La histórica confitería La Negrita , ubicada frente a la plaza San Martín en Metán (Salta) , sufrió el duodécimo robo en un año y medio . En esta ocasión, la particularidad fue que el delincuente , tras ingresar al local y consumir un pan de carne junto a otros productos, se quedó dormido.

Los efectivos policiales lograron detenerlo dentro del comercio gracias al aviso de un vecino.

El hecho ocurrió en la madrugada, cuando el delincuente rompió un vidrio y forzó una puerta trasera para ingresar.

Una vez adentro, se dedicó a recorrer las instalaciones y probar distintos alimentos. Entre lo consumido, los investigadores hallaron un pan de carne con mordidas sobre una mesa de trabajo.

El propietario del local, Alejandro Caliva, relató que gracias a la intervención de un familiar que vive al fondo del comercio se pudo dar aviso a la policía.

El ladrón, que incluso escuchó música con su celular durante el ilícito, fue hallado durmiendo en el interior por efectivos de la división Seguridad Urbana de Metán.

La pastelería más castigada de Metán

La Negrita es un comercio tradicional de más de 50 años en Metán y reconocido en toda la región por sus tortas de hojaldre.

Sin embargo, en el último año y medio se convirtió en blanco frecuente de robos: este último fue el número doce.

En junio pasado, el local había sufrido otro ingreso delictivo en el que se llevaron dulces, fiambres y gaseosas. En mayo del año anterior, los delincuentes provocaron destrozos importantes, se llevaron cámaras de seguridad, piezas de jamón, queso y hasta una pava.

En otro episodio similar, los intrusos entraron, comieron sándwiches y se retiraron sin ser detenidos.

Los reiterados ataques obligaron a los dueños a extremar medidas de seguridad y a no dejar dinero en efectivo dentro del comercio. Aun así, el perjuicio económico persiste, ya que deben desechar toda la mercadería manipulada por los intrusos.

La respuesta policial y judicial

Desde el Distrito de Prevención 3 de Metán confirmaron que el llamado al 911 permitió la detención inmediata del delincuente, quien quedó a disposición de la Fiscalía Penal 2.

El hecho generó indignación en los vecinos, que ven con preocupación la reiteración de casos similares en el centro de la ciudad.