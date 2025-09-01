Robo millonario en el casino de Tupungato: los 5 acusados fueron sobreseídos

Los 5 empleados del hoy cerrado Casino de Tupungato que estaban acusados de un millonario robo fueron finalmente sobreseídos por la Justicia después de 8 años de investigación.

El viernes el juez penal Fernando Ugarte ordenó el sobreseimiento de los empleados sospechosos –uno de tesorería, dos administrativos, dos guardias de seguridad y un policía- que se encontraban en libertad, dado el tiempo trascurrido desde su imputación, en marzo de 2017.

Todos estaban acusados de peculado y enfrentaron una audiencia de sobreseimiento a pedido de sus defensores que no fue rechazada por la fiscalía, ante la falta de pruebas en contra de los sospechosos.

El llamativo robo al anexo de Casino de Mendoza ubicado en el centro de Tupungato se produjo en la madrugada de 29 de marzo de 2017, sugestivamente, un mes antes del cierre ordenado por Instituto de Juegos y Casinos que no perdió el dinero ya que el seguro repuso los $ 3.002.000 que los delincuentes se llevaron.

Los delincuentes se llevaron la millonaria suma sin amenazar a los empleados y sin violentar las instalaciones ni la puerta del tesoro.

El hecho es más más que dudoso: la Policía del departamento aseguró, tras el atraco, que a lo largo de todos los años que llevan abiertos los casinos dependientes de la provincia, tanto en Tupungato como en San Carlos, nunca se registró ningún robo, y justo ocurrió cuando se conoce públicamente la noticia de que el lugar iba a dejará de funcionar.

La madrugada del hecho, el Casino cerró como todos los días a las 4 pero quedó abierta una puerta, ubicada a la derecha del edificio, por donde salía normalmente el personal del sector de juegos y contaduría.

Los únicos que quedaban a esa hora eran los empleados administrativos que se encargan de la recaudación y los de limpieza, más un policía que cumple servicios extraordinarios y otro de seguridad privada. Es decir que en total, después de esa hora, se encontraban 8 personas en el establecimiento.

Recién a las 8.45 se descubrió que faltaba una importante cantidad de dinero cuando el contador llegó a su oficina y se encontró con la puerta de la Tesorería abierta y también la de la caja fuerte.

"Lo que llama la atención es que 3 millones de pesos es un bulto muy grande para que la policía que controla a quienes salen y entran del lugar no lo detecte. Además no hay vidrios rotos ni puertas forzadas", indicó a Los Andes, el comisario la comisaría 20 de Tupungato.

Además los investigadores detectaron que una de las cámaras que mostraba la zona donde se guarda el dinero estaba desconectada.