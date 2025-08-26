Robaron y destrozaron una escuela de Godoy Cruz y debieron suspender las clases

D elincuentes ingresaron esta madrugada en una escuela de Godoy Cruz y no sólo robaron algunos objetos de valor, sino que también se dedicaron a destrozar parte de las instalaciones.

El hecho fue produjo cerca de las 2.20 en la escuela Misiones N°1220, ubicada en calle Figueroa Alcorta y Peltier. Los delincuentes ingresaron a las instalaciones por los jardines que dan a la parte trasera del edificio, según establecieron los investigadores.

Desde la Dirección General de Escuela (DGE), informaron las clases se suspendieron inicialmente para el turno mañana pero luego la medida se confirmó también para el turno tarde.

Algunos alumnos con sus padres llegaron a la escuela esta mañana y se enteraron de la novedad, aunque otros padres optaron por no enviar a los chicos, ya que a través de WhatsApp los habían notificado previamente la situación.

“Nos avisaron esta mañana que no había clases. Parece que hay muchos destrozos . Es una pena para los chicos que pasen estas cosas”, indicó una madre consultada por Los Andes.

En principio, se estableció que los ladrones robaron televisores y computadoras, pero también mucha vajilla y tazas rotas, entre otros elementos.

Además, los ladrones vaciaron los extintores por lo que los celadores debieron realizar una limpieza intensiva para normalizar la situación.

Previamente, personal de Policía Científica trabajo en la escuela buscando rastros y huellas de los delincuentes.

Según trascendió las puertas de ingreso habían sido bloqueadas desde adentro por lo que, se vio dificultado el ingreso.