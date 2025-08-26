26 de agosto de 2025 - 09:33

Pidió asado para entrar, amenazó a la empleada y se llevó $800 mil de una carnicería de calle Arístides

Un violento robo ocurrió anoche en un comercio de la Ciudad. Una mujer de 26 años fue víctima de un asalto mientras cerraba “Embajada Carnes”, una carnicería ubicada en calle Arístides Villanueva al 400.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El hecho se registró alrededor de las 21, cuando un hombre se acercó al local y le pidió a la empleada que le vendiera carne. La joven accedió a ingresar nuevamente al comercio, momento en el que el delincuente la amenazó verbalmente y la obligó a entregar el dinero de la caja registradora.

El ladrón logró sustraer $800.000 de la recaudación y luego escapó del lugar. Afortunadamente, la víctima no resultó herida.

En el caso intervino personal de la Comisaría 5ª de Capital y la Oficina Fiscal de jurisdicción, que ya trabajan para identificar al autor del hecho.

