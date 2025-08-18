Detuvieron a un hombre vinculado con un robo, gracias a las cámaras privadas integradas al 911

Un hombre, vinculado al robo de una bicicleta, fue detenido por la Policía de Mendoza. El procedimiento se llevó a cabo gracias a las cámaras privadas conectadas al sistema de videovigilancia provincial y al 911.
El detenido está relacionado a la sustracción de una bicicleta. La Policía lo detuvo mientras vendía medias en la vía pública.
La captura forma parte de los convenios firmados entre el Ministerio de Seguridad y Justicia con referentes del sector comercial y de espacios de entretenimiento para fortalecer la prevención del delito. Respecto a la detención, se registró en avenida San Martín.
Efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) reconocieron al sujeto, quien se encontraba vendiendo medias en la vía pública. Tras la aprehensión, fue trasladado a la Comisaría 6ª.
El hecho se relaciona con la sustracción de una bicicleta ocurrida días atrás en un comercio ubicado en 9 de Julio y la avenida Las Heras. El procedimiento involucró la coordinación entre la Policía y el sector privado mediante la integración de cámaras particulares al 911.