¿Entregó a su jefe?, juzgan al presunto "datero" del "crimen del lubricentro"

Tras escuchar los alegatos de cierre de debate en que se juzga a Ariel Quarñolo (31) como “datero” del robo que terminó con la muerte del comerciante Norberto Salzmann (51) , los 12 integrantes del jurado popular deberán decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

El caso, conocido periodísticamente como “el crimen del lubricentro” tiene a cuatro delincuentes condenados desde noviembre de año pasado, que se declararon culpables durante un juicio abreviado.

En tanto que por el mismo delito fueron condenados a 22 años y 6 meses de prisión Sebastián Palacios (29) y Jorge Romero (28); en tanto que Brian Garro (28) fue sentenciado a 15 años y 6 meses de cárcel.

Ahora Quarñolo –señalado en la acusación como la persona que facilitó los datos a la banda ya que era empleado del lubricentro- es ahora juzgado en la modalidad de juicio por jurados por el mismo delito: homicidio en ocasión de robo.

“El jurado debe decidir si el acusado es el datero del hecho, en calidad de coautor, una pieza esencial para el delito y no una víctima del hecho. Su rol permitió el libre actuar de la banda. Quiere valerse de una buena estrategia, diciendo que no es coautor y se camufla con el ropaje de víctima”, dijo Fernando Guzzo, jefe de la Fiscalía de Homicidios , al abrir su alegato de cierre que se realizaron hoy en la sala 17 de Polo Judicial.

Luego indicó que la investigación no fue contra el acusado porque era lo más cómodo y no se descartaron líneas de investigación.

4f978760-b74f-44f3-8ee7-aa9eeb0deb36 Fernando Guzzo, jefe de la Fiscalía de Homicidios.

“La prueba lo señala. El acusado salió a fumar (a la vereda) y era una señal para el robo. Al ingresar nunca es encañonado y si bien lo golpearon, el que se queda cuidándolo no tiene la cara tapada”, aseguró

En relación al registro de las cámaras de seguridad del negocio, advirtió que se ve la pasividad y el buen trato que recibió porque “sabían que Quarñolo era parte de ellos y no pondría resistencia. En cambio a Guadalupe Salzmann la llevan encañonadas tapándole la boca”.

Indicó luego que no fue un hecho al azar, por eso llevaron una barreta, porque tenían a romper un candado y forzar una reja. Sabían que la casa se comunicaba con el negocio, que habían comprado dólares para las vacaciones, que tenía una caja de seguridad.

“Declara lo que quiere pero no rebatió las pruebas y no contestó preguntas. No contradijo nada. Su versión es acomodada. Pretende ser víctima, Es un intento de desligarse de su responsabilidad. Parece una estrategia simple pero choca con la prueba”, dijo en relación a la declaración de Quarñolo en el debate.

Pidió entonces un veredicto de culpabilidad “ya que el acusado es coautor, habiendo aportado datos esenciales para la banda y participando y simulando antes las verdaderas víctimas cuando fue otro integrante de la banda. Esto fue un robo agravado por homicidio. Ese es el veredicto que vamos a solicitar”.

7b51aaf7-8ae0-404f-b10f-c9677d6dde00 La querellante oficial Claudia Vélez.

Claudia Vélez, la querellante, se expresó en el mismo sentido que la fiscalía diciendo que “sin el acusado no se podría haber realizado el plan que no fue improvisado”, solicitando al final un verdecito de culpabilidad.

Hubo otro dateros

El defensor, Fernando Peñaloza, alegó al final y sostuvo que la fiscalía y la querella han enunciado hechos y han tejido una especulación alrededor de estos: “los presentan y no los explican y esa es la dinámica”.

Luego indicó que su cliente no aceptó el abreviado “porque quería demostrar su inocencia y lo hizo con su declaración inicial”.

0d401637-3e42-47fb-95bc-743a81f10759 Ariel Quarñolo, el acusado,. Gentileza Poder Judicial.

También, tras referirse a las cámaras de seguridad que captaron el robo dijo que “se afirma algo y no se confronta con la realidad y que muchos sabían de la existencia de una caja fuerte y Quarñolo no manejaba dinero y no sabía de su existencia”.

Por último se refirió a un audio entre dos mujeres relacionadas con el caso donde se habla de quienes fueron los “dateros” del caso: la pareja de Garro, uno de los condenados habla con su madre y “se refieren a dateros, esto que discutimos tanto en el debate y era gente con domiciliaria”, por eso consideró que “con el análisis de toda la prueba el veredicto justo es de no culpabilidad”.