Insólito: le robaron toda la ropa al equipo femenino de fútbol de La Lepra y apareció en un zanjón

El robo ocurrió la noche del domingo, cuando abrieron un auto en calle Arístides.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El equipo de fútbol femenino de Independiente Rivadavia fue víctima de un llamativo robo el domingo por la noche, cuando sustrajeron del interior de un auto estacionado en Arístides y Olascoaga, Ciudad, toda la indumentaria de las jugadoras.

Los delincuentes se llevaron 16 camisetas blancas, 16 azules, 16 rosadas, shorts, medias y cuatro camisetas de las arqueras.

Anoche, parte de la ropa fue hallada en el interior de un zanjón en Godoy Cruz, gracias a un aviso recibido que recibieron tras su pedido por redes sociales. En el lugar, jugadoras, familiares, bomberos y policías lograron rescatar casi todo el juego azul, las camisetas de arquera, algunas medias y el juego blanco completo.

Sin embargo, aún falta recuperar el juego completo de camisetas rosadas, los 16 shorts blancos y un set de 10 pecheras fluorescentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FutFemeninoCSIR/status/1958170109769334825&partner=&hide_thread=false

Desde el equipo agradecieron el apoyo recibido:

“Agradecemos a todos los clubes que se pusieron a disposición, al pueblo leproso, a los medios y a quienes difundieron para poder encontrar gran parte de la indumentaria. También a los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, policías y padres que se acercaron anoche para ayudar”.

Además, destacaron la labor de las jugadoras y cuerpo técnico que participaron en la búsqueda:

“Mención especial a Oriana Scacia y Adriana Oyarce que no dudaron en meterse al agua para sacar la ropa que estaba ahí. ¡Seguimos con esperanza de encontrar lo que falta!”.

