17 de agosto de 2025 - 22:59

Liga Profesional: Boca se sacó la mufa en Mendoza y goleó a Independiente Rivadavia 3 a 0

Los dirigidos por Russo encontraron frente a la Lepra el triunfo después de 12 partidos. Un auténtico desahogo para el conjunto Xeneize que se impuso con goles de Zeballos, Velasco y Centurion, en contra.

Independiente Rivadavia - Boca

Independiente Rivadavia - Boca

Foto:

Clarín
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Boca Juniors volvió a sonreír después de mucho tiempo. En un estadio Malvinas Argentinas colmado y con un marco de fiesta entre ambas hinchadas, el equipo de Miguel Ángel Russo se impuso con autoridad por 3 a 0 frente a Independiente Rivadavia, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. Con goles de Zeballos, Velazco y Centurón en contra. El Xeneize se reencontró con el triunfo tras 12 partidos sin ganar y desató un auténtico desahogo.

Leé además

Independiente Rivadavia - Boca Juniors

Todo el color de los hinchas de Independiente Rivadavia y Boca en el Malvinas

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia de Mendoza

Video, gambetas y gol: Sebastián Villa le puso picante al partido frente a Boca

Por Redacción Deportes

La noche mendocina fue testigo de un partido vibrante y cargado de emociones. Por un lado, la presión de Boca por cortar una racha negativa que generaba cuestionamientos internos y externos. Por el otro, una Lepra que buscaba hacerse fuerte en el estadio y superar la derrota frente a Estudiantes. No pudo ser acumuló su segunda derrota consecutiva. Pero fue el conjunto Xeneize quien supo jugar con esa presión a cuestas y encontró en Mendoza el punto de partida para su ansiada recuperación.

image
Independiente Rivadavia vs Boca

Independiente Rivadavia vs Boca

El comienzo mostró a Independiente con ambición e intensidad, presionando alto y complicando a Boca en la salida. Sin embargo, la jerarquía individual del Xeneize terminó marcando la diferencia. A los 29minutos del primer tiempo, Leandro Paredes remató al arco y tras una serie de carambolas, y terminó en contra y el 1 a 0 para los de Russo que rompieron el cero y desataron la euforia de los hinchas de Boca.

image

El tanto obligó al equipo local a adelantar líneas en la Lepra, y en ese intento por ir en busca del empate, dejó espacios que con el correr de los minutos Boca no perdonaría.

image
Independiente Rivadavia vs Boca

Independiente Rivadavia vs Boca

No quedaba mucho tiempo, la Lepra había intentado todo pero nunca logró vulnerar la defensa bien parada ni a Agustín Marchesín, que respondió con seguridad en las pocas intervenciones que tuvo. A la Lepra le faltó profundidad en los últimos metros y claridad para resolver.

El tanto obligó al equipo local a adelantar líneas en la Lepra, y en ese intento por ir en busca del empate, dejó espacios que con el correr de los minutos Boca no perdonaría.

Sobre los 40 minutos de juego un desborde por izquierda del Changuito Zeballos, quedó mano a mano con Centurión puso el 2 a 0. Y el delirio en la tribuna norte.

image
Independiente Rivadavia vs Boca

Independiente Rivadavia vs Boca

Del otro lado, Boca jugó con inteligencia, manejó el ritmo del partido cuando fue necesario y, sobre todo, se reencontró con su mejor versión y para sellarla apareció Alan Velazco para poner el 3 a 0.

No fue solo una victoria, fue un respiro profundo después de semanas de frustración, dudas e impaciencia. El abrazo de Russo con sus colaboradores y el festejo de los jugadores al final dejaron en claro lo que significó este triunfo y esta recuperación en tierras mendocinas.

image
Independiente Rivadavia vs Boca

Independiente Rivadavia vs Boca

Así va Boca:

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pasacalles contra Boca Juniors en Mendoza.

Pasacalles amenazantes contra Boca en la concentración de Mendoza: "Respeten la camiseta"

Por Redacción Deportes
Boca - Independiente Rivadavia, un duelo con antecedentes

Así está el historial entre Independiente Rivadavia y Boca, con un esperanzador dato para la Lepra

Por Emanuel Cenci
Rodrigo Battaglia volvería a la mitad de la cancha y acompañaría a Leandro Paredes en Boca ante Independiente Rivadavia. 

Pensando en Independiente Rivadavia: Miguel Angel Russo define la formación de Boca con cambios tácticos

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia y Boca, volverán a enfretarse en el Estadio Malvinas Argentinas, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. 

Liga Profesional: así será el operativo integral de seguridad para Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors

Por Redacción Deportes