Liga Profesional: Boca se sacó la mufa en Mendoza y goleó a Independiente Rivadavia 3 a 0

Boca Juniors volvió a sonreír después de mucho tiempo. En un estadio Malvinas Argentinas colmado y con un marco de fiesta entre ambas hinchadas, el equipo de Miguel Ángel Russo se impuso con autoridad por 3 a 0 frente a Independiente Rivadavia, en un encuentr o correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. Con goles de Zeballos, Velazco y Centurón en contra. El Xeneize se reencontró con el triunfo tras 12 partidos sin ganar y desató un auténtico desahogo.

Todo el color de los hinchas de Independiente Rivadavia y Boca en el Malvinas

La noche mendocina fue testigo de un partido vibrante y cargado de emociones. Por un lado, la presión de Boca por cortar una racha negativa que generaba cuestionamientos internos y externos. Por el otro, una Lepra que buscaba hacerse fuerte en el estadio y superar la derrota frente a Estudiantes. No pudo ser acumuló su segunda derrota consecutiva. Pero fue el conjunto Xeneize quien supo jugar con esa presión a cuestas y encontró en Mendoza el punto de partida para su ansiada recuperación.

El comienzo mostró a Independiente con ambición e intensidad, presionando alto y complicando a Boca en la salida. Sin embargo, la jerarquía individual del Xeneize terminó marcando la diferencia. A los 29minutos del primer tiempo, Leandro Paredes remató al arco y tras una serie de carambolas, y terminó en contra y el 1 a 0 para los de Russo que rompieron el cero y desataron la euforia de los hinchas de Boca.

El tanto obligó al equipo local a adelantar líneas en la Lepra, y en ese intento por ir en busca del empate, dejó espacios que con el correr de los minutos Boca no perdonaría.

No quedaba mucho tiempo, la Lepra había intentado todo pero nunca logró vulnerar la defensa bien parada ni a Agustín Marchesín, que respondió con seguridad en las pocas intervenciones que tuvo. A la Lepra le faltó profundidad en los últimos metros y claridad para resolver.

El tanto obligó al equipo local a adelantar líneas en la Lepra, y en ese intento por ir en busca del empate, dejó espacios que con el correr de los minutos Boca no perdonaría.

Sobre los 40 minutos de juego un desborde por izquierda del Changuito Zeballos, quedó mano a mano con Centurión puso el 2 a 0. Y el delirio en la tribuna norte.

image Independiente Rivadavia vs Boca Marcelo Alvarez

Del otro lado, Boca jugó con inteligencia, manejó el ritmo del partido cuando fue necesario y, sobre todo, se reencontró con su mejor versión y para sellarla apareció Alan Velazco para poner el 3 a 0.

No fue solo una victoria, fue un respiro profundo después de semanas de frustración, dudas e impaciencia. El abrazo de Russo con sus colaboradores y el festejo de los jugadores al final dejaron en claro lo que significó este triunfo y esta recuperación en tierras mendocinas.

image Independiente Rivadavia vs Boca Marcelo Alvarez

Así va Boca:

Minuto a minuto y estadísticas: