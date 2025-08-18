La derrota de Independiente Rivadavia bajo la lupa: llegó el momento de reajustar

Independiente Rivadavia jugó su peor partido del certamen y fue goleado por un Boca totalemente vulnerable por 3-0. Falló el planteo del DT y los jugadores.

Paso en falso en el estadio Malvinas Argentinas. Sin dudas, Independiente Rivadavia retrocedió en todo sentido. Y no es por el resultado en sí. No hay discusión alguna que un 3-0 en contra siempre duele. Pero, molesta, incómoda, el respeto que el equipo Azul le tuvo a un Boca totalmente vulnerable. Sorprende y mucho.

Es más, no condice con lo que ha generado Independiente desde que está al mando de Alfredo Berti, tanto en su etapa de Primera Nacional o de Liga Profesional.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA Independiente Rivadavia sufrió una dura derrota ante Boca por 3-0. Tiempo de replanteo. MARCELO ALVARES / LOS ANDES La apuesta inicial de un 4-4-2 ante este presente Xeneize no fue satisfactoria en ningún sentido. Es más, el equipo por momentos corrió atrás y a destiempo del ritmo que impuso Boca a través de Leandro Paredes, el único que podía mostrar algo diferente en el rival. Recibió solo, se movió con tranquilidad, sapiencia y salvo en cuentagotas, estuvo algo asfixiado. Y como plus, Matías Fernández arrancó en el banco de suplentes, por lo tanto, la Lepra en el primer tiempo no tuvo iniciativa ofensiva. Excepto, en aquellos pasajes donde la pelota le llegó a Sebastián Villa, que buscó con dos o tres centros, pero no tuvo referente de área.

Independiente sufrió en defensa con las escapadas de Aguirre por derecha y Blanco por izquierda. Y ese termómetro, demuestra el flojo nivel del equipo, ya que Boca es uno de los peores equipos físicamente del fútbol argentino. No lastima a nadie. Y el plus: la mala noche de Ezequiel Centurión, que no tuvo ni siquiera fortuna en el primer gol que abrió el partido.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA Independiente Rivadavia sufrió una dura derrota ante Boca por 3-0. Tiempo de replanteo. MARCELO ALVAREZ/ LOS ANDES En el complemento, Boca lo podría haber liquidado la historia en el primer jugada, sin embargo lo dejó con vida a Independiente. El DT tardó pero mandó a la cancha a Retamar y Fernández (luego ingresó Ortega), con lo cual el conjunto mendocino tuvo mayor dominio de balón, profundidad y un marcado dominio territorial, pero careció de peso ofensivo, de revolcar a Marchesín.

Con el equipo totalmente partido en ataque se expuso. Y llegó el gol de Zeballos y minutos después de Velasco, rompiendo las rachas negativas individuales y las de Boca, que cantó victoria en Mendoza después de atravesar su peor racha históricas sin triunfos: 12 partidos. Lo de la gente de Independiente Rivadavia es de otro nivel INDEPENDIENTE RIVADAVIA Independiente Rivadavia sufrió una dura derrota ante Boca por 3-0. Tiempo de replanteo. MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES Independiente fallo primero en el planteo del DT, segundo en la cancha con los jugadores, por lo que se pegó un verdadero piñazo en el mentón. En las tribunas, su gente, demostró que merece más que un Torneo de Liga Profesional. Impresionante. Transcurridas cinco fechas del Torneo Clausura, los números indican: tres derrotas, dos empates y un triunfo. Posición 13º en la zona A, afuera de la zona de playoffs y a un punto de la zona de clasificación en la Tabla Anual para las Copas Internacionales. Es momento de replanteo. Urgente. No hay crisis, pero es una alarma. Está a tiempo de cambiar y redireccionar los objetivos, más allá de la ilusión de la Copa Argentina.