Pensando en Independiente Rivadavia: Miguel Angel Russo define la formación de Boca con cambios tácticos

Si viene Independiente Rivadavia. Prueba y error parece ser el método que Miguel Ángel Russo viene aplicando fin de semana a fin de semana, con cambio de nombres, esquema y más, pero por ahora sin respuestas. ¿Habrá reacción de Boca en Mendoza?

¿Fin de la brujería? El motivo del mal momento de Cavani, según el astrólogo de Boca

Ya sin margen de error tras 1 2 partidos sin victorias y fuera de la clasificación a la Copa Libertadores 2026por la tabla anual, la obligación apremia y el cuerpo técnico lo sabe, motivo por el que una vez más meterá mano en el equipo.

El ensayo que marcará la pauta del plan para jugar contra Independiente Rivadavia tendrá lugar este jueves a la tarde ni más ni menos que en La Bombonera. El estadio que fue sede del último empate con Racing será el escenario de una nueva práctica de fútbol semanal (nueva metodología) y allí se confirmarán -o no- los indicios de la formación.

Miguel Angel Russo mete mano en el equipo y Rodrigo Battaglia volvería a la mitad del campo de juego ante Independiente Rivadavia.

Las primeras señales trascendieron desde Boca Predio ayer, cuando Rodrigo Battaglia se sumó a Leandro Paredes como comodín en un ejercicio de transiciones de defensa a ataque y viceversa. Russo no quedó conforme con el campeón del mundo"muy solo" como único 5 en el clásico y le sumará un ladero.

Que Battaglia salga de la zaga -donde evidentemente no se sintió cómodo y no pudo exhibir su mejor fútbol- y pase al eje del mediocampo es una posibilidad latente que en el entrenamiento vespertino puede tomar forma.

Si así ocurre, Nicolás Figal, ya recuperado del desgarro, volverá a ser el primer marcador central. La duda en en el fondo de Boca no solo se suscita en el ítem mencionado, sino también en el acompañante como 6: Ayrton Costa, titular indiscutido hasta su lesión, está al ciento por ciento pero el buen momento de Marco Pellegrino plantea el interrogante.

Miguel Angel Russo Miguel Angel Russo, DT de Boca, decidió que Marcos Rojo no integre la alineación titular de Boca ante Benfica en el debut del Mundial de Clubes. GENTILEZA.

¿Y quién sale por Figal? La modificación más factible, en esta marea de dudas que se esclarecerán con el correr de las horas, es por Malcom Braida. El volante todavía no pudo rendir a un nivel cercano a aquel que había demostrado en San Lorenzo y además arrastra un golpe del último partido que lo deja con un pie afuera del once contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

La probable formación de Boca vs. Independiente Rivadavia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco; y Edinson Cavani.