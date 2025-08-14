¿Fin de la brujería? El motivo del mal momento de Cavani, según el astrólogo de Boca

Giorgio Armas, astrólogo del club, asegura que el delantero uruguayo es víctima de un "trabajo" energético que afecta su rendimiento.

Edinson Cavani, goleador histórico de la selección uruguaya y referente de Boca Juniors, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. En lo que va de 2025, el delantero solo marcó un gol en seis partidos como titular, una cifra alarmante para un jugador de su calibre.

Además, desperdició oportunidades claras en momentos clave, como en la Copa Libertadores contra Alianza Lima, donde erró un gol casi hecho que hubiera significado la clasificación del equipo.

image La teoría del mal momento de Cavani, según el astrólogo de Boca Giorgio Armas, astrólogo de cabecera de Boca Juniors, fue contundente sobre el sensible momento que vive el goleador. En sus redes sociales, Armas afirmó que Cavani es víctima de un "trabajo" energético que afecta su rendimiento en el campo. "Para mí lo están trabajando", aseguró Armas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1954674442204000267&partner=&hide_thread=false Un goleador de tu categoría no puede errar tanto. Toda la brujería que te hicieron para no lograr los objetivos en Boca, regresará por donde vino multiplicado x 7.

Es mi decreto - Amén. @ECavaniOfficial pic.twitter.com/pvmZV2GkGm — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca (@ArmasGiorgio) August 10, 2025 Este especialista en astrología y tarot también mencionó que quedó de acuerdo con el goleador y realizará una limpieza para revertir la mala situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1955303642593935438&partner=&hide_thread=false Cavani me dió el SI! @ECavaniOfficial — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca (@ArmasGiorgio) August 12, 2025 Lo cierto es que Armas no fue el único en percatarse del estado energético del goleador, ya que la cuenta de X @AstroSimple también tuiteó al respecto: “Cavani tiene una brujería gente, ayúdenlo porque después le va a afectar en su salud. Lo repito y lo vuelvo a decir tiene algo muy grande…”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AstroSimple21/status/1955251744625004750&partner=&hide_thread=false Cavani tiene una brujería gente, ayúdenlo por después le va a afectar en su salud !! Lo repito y lo vuelvo a decir tiene algo muy grande … — AstrologíaSimple21 (@AstroSimple21) August 12, 2025 ¿Qué es un trabajo energético? En el ámbito de la astrología y las creencias populares, el término “trabajo energético” se refiere a una influencia externa que afecta negativamente a una persona. Según Armas, este tipo de influencias pueden manifestarse en forma de mala suerte, lesiones o bajo rendimiento, como las experimentadas por Cavani en los últimos meses. Pese a las dificultades, Cavani expresó su optimismo en redes sociales y manifestó su absoluta confianza en superar este mal momento: "para salir de esta complicada realidad, solo se necesita trabajo y confianza, muchachos", escribió Cavani, finalizando con un "Vamo Boca" con mayúsculas. Edinson Cavani Edinson Cavani podría salir del equipo