¿Fin de la brujería? El motivo del mal momento de Cavani, según el astrólogo de Boca

Edinson Cavani, goleador histórico de la selección uruguaya y referente de Boca Juniors, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. En lo que va de 2025, el delantero solo marcó un gol en seis partidos como titular, una cifra alarmante para un jugador de su calibre.
Además, desperdició oportunidades claras en momentos clave, como en la Copa Libertadores contra Alianza Lima, donde erró un gol casi hecho que hubiera significado la clasificación del equipo.
La teoría del mal momento de Cavani, según el astrólogo de Boca
Giorgio Armas, astrólogo de cabecera de Boca Juniors, fue contundente sobre el sensible momento que vive el goleador. En sus redes sociales, Armas afirmó que Cavani es víctima de un "trabajo" energético que afecta su rendimiento en el campo. "Para mí lo están trabajando", aseguró Armas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1954674442204000267&partner=&hide_thread=false
Este especialista en astrología y tarot también mencionó que quedó de acuerdo con el goleador y realizará una limpieza para revertir la mala situación.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1955303642593935438&partner=&hide_thread=false
Lo cierto es que Armas no fue el único en percatarse del estado energético del goleador, ya que la cuenta de X @AstroSimple también tuiteó al respecto: “Cavani tiene una brujería gente, ayúdenlo porque después le va a afectar en su salud. Lo repito y lo vuelvo a decir tiene algo muy grande…”, sentenció.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AstroSimple21/status/1955251744625004750&partner=&hide_thread=false
¿Qué es un trabajo energético?
En el ámbito de la astrología y las creencias populares, el término “trabajo energético” se refiere a una influencia externa que afecta negativamente a una persona. Según Armas, este tipo de influencias pueden manifestarse en forma de mala suerte, lesiones o bajo rendimiento, como las experimentadas por Cavani en los últimos meses.
Pese a las dificultades, Cavani expresó su optimismo en redes sociales y manifestó su absoluta confianza en superar este mal momento: "para salir de esta complicada realidad, solo se necesita trabajo y confianza, muchachos", escribió Cavani, finalizando con un "Vamo Boca" con mayúsculas.
Edinson Cavani
Edinson Cavani podría salir del equipo