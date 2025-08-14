14 de agosto de 2025 - 13:16

¿Fin de la brujería? El motivo del mal momento de Cavani, según el astrólogo de Boca

Giorgio Armas, astrólogo del club, asegura que el delantero uruguayo es víctima de un "trabajo" energético que afecta su rendimiento.

Edinson Cavani, delantero de Boca

Edinson Cavani, delantero de Boca

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Edinson Cavani, goleador histórico de la selección uruguaya y referente de Boca Juniors, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. En lo que va de 2025, el delantero solo marcó un gol en seis partidos como titular, una cifra alarmante para un jugador de su calibre.

Leé además

silbidos, errado increible y sequia goleadora: la tarde de edinson cavani ante racing club

Silbidos, errado increíble y sequía goleadora: la tarde de Edinson Cavani ante Racing Club

Por Emanuel Cenci
San Lorenzo habló del video viral 

Se conoció el descargo de San Lorenzo tras las repercusión del video de TikTok de un juvenil

Por Redacción Deportes

Además, desperdició oportunidades claras en momentos clave, como en la Copa Libertadores contra Alianza Lima, donde erró un gol casi hecho que hubiera significado la clasificación del equipo.

image

La teoría del mal momento de Cavani, según el astrólogo de Boca

Giorgio Armas, astrólogo de cabecera de Boca Juniors, fue contundente sobre el sensible momento que vive el goleador. En sus redes sociales, Armas afirmó que Cavani es víctima de un "trabajo" energético que afecta su rendimiento en el campo. "Para mí lo están trabajando", aseguró Armas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1954674442204000267&partner=&hide_thread=false

Este especialista en astrología y tarot también mencionó que quedó de acuerdo con el goleador y realizará una limpieza para revertir la mala situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1955303642593935438&partner=&hide_thread=false

Lo cierto es que Armas no fue el único en percatarse del estado energético del goleador, ya que la cuenta de X @AstroSimple también tuiteó al respecto: “Cavani tiene una brujería gente, ayúdenlo porque después le va a afectar en su salud. Lo repito y lo vuelvo a decir tiene algo muy grande…”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AstroSimple21/status/1955251744625004750&partner=&hide_thread=false

¿Qué es un trabajo energético?

En el ámbito de la astrología y las creencias populares, el término “trabajo energético” se refiere a una influencia externa que afecta negativamente a una persona. Según Armas, este tipo de influencias pueden manifestarse en forma de mala suerte, lesiones o bajo rendimiento, como las experimentadas por Cavani en los últimos meses.

Pese a las dificultades, Cavani expresó su optimismo en redes sociales y manifestó su absoluta confianza en superar este mal momento: "para salir de esta complicada realidad, solo se necesita trabajo y confianza, muchachos", escribió Cavani, finalizando con un "Vamo Boca" con mayúsculas.

Edinson Cavani
Edinson Cavani podría salir del equipo

Edinson Cavani podría salir del equipo

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Francisco Comesaña apodado el Tiburón quedó afuera de la carpeta de cemento del torneo de Cincinnati. 

Tenis: Francisco Comesaña se despidió de un importante torneo estadounidense Masters 1000

Por Gonzalo Tapia
Cadillac, la nueva escudería de la F1

¿Cadillac tiene piloto confirmado? Silencio y señales en plena "Silly Season" de la F1

Por Redacción Deportes
Hockey césped. Algunas de las integrantes más famosas de Las Leonas Vintage

Hockey Césped: Beijing donde fue el último zarpazo de Las Leonas originales

Por Gonzalo Tapia
Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid. Foto: @realmadrid

El misterio del número de Franco Mastantuono: la camiseta que esconde una jugada estratégica del Madrid

Por Redacción Deportes