Increíble: Erik Lamela se retiró del fútbol y será parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla

Con tan solo 33 años, Erik Lamela le puso punto final a su carrera como futbolista profesional. Tras rescindir el contrato con el AEK Atenas de Grecia, el talentoso volante viajará a España para sumarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.
Lamela y Almeyda fueron compañeros en River y ambos forjaron una gran relación. De hecho, el Pelado fue uno de los hombres que más lo apoyó en su carrera y que ahora le dará una oportunidad detrás de la línea de cal.
Video: no te pierdas el increíble gol de Erik Lamela
El exjugador de River se retira del fútbol después de una exitosa carrera, tras más de 14 años en Europa. Jugó en Roma, Tottenham, Sevilla y AEK Atenas, que se convirtió en su último club.
El único título que ganó en su carrera fue la Europa League de la temporada 2022/2023, con el equipo andaluz.
Además,fue reconocido en 2021 con el premio Puskas al mejor gol de la temporada por su tanto de rabona al Arsenal jugando para el Tottenham. Fue el primer y único argentino en conseguir este galardón.
En cuanto a la Selección argentina, Lamela fue parte del plantel subcampeón en la Copa América 2015 y Centenario al año siguiente, y tuvo una participación destacada en juveniles con goles en el Mundial Sub-20.
Erik Lamela: títulos colectivos
- UEFA Europa League (Sevilla 2022-23)
Erik Lamela: sus distinciones individuales
- Premio Puskás (2021): Recibió este galardón al mejor gol del año por su golazo de rabona frente al Arsenal, convirtiéndose en el primer argentino en lograrlo.
- Premier League Goal of the Season (2020-21): Además, su gol fue seleccionado como el mejor de la temporada en la liga inglesa.
- Premier League Goal of the Month (marzo 2021): Reconocido como el mejor gol del mes en la Premier, lo cual anticipó su premio al gol de la temporada.
- Super League Greece Goal of the Season (2024-25): Otro reconocimiento personal durante su etapa en Grecia.