Increíble: Erik Lamela se retiró del fútbol y será parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla

Erik Lamela rescindió su contrato en AEK, decidió retirarse el fútbol y continuaría su carrera como ayudante de campo de Matías Almeyda en Sevilla.

Lamela y Almeyda fueron compañeros en River y ambos forjaron una gran relación. De hecho, el Pelado fue uno de los hombres que más lo apoyó en su carrera y que ahora le dará una oportunidad detrás de la línea de cal.

El exjugador de River se retira del fútbol después de una exitosa carrera, tras más de 14 años en Europa. Jugó en Roma, Tottenham, Sevilla y AEK Atenas, que se convirtió en su último club.

El único título que ganó en su carrera fue la Europa League de la temporada 2022/2023, con el equipo andaluz.

Además,fue reconocido en 2021 con el premio Puskas al mejor gol de la temporada por su tanto de rabona al Arsenal jugando para el Tottenham. Fue el primer y único argentino en conseguir este galardón.