14 de agosto de 2025 - 21:32

Fernando Porretta fue reelecto como presidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Por unanimidad y con lista única, Porretta seguirá al frente del Lobo mendocino hasta 2027. En una asamblea con fuerte respaldo de los socios, se confirmó la continuidad del proyecto institucional y deportivo que comenzó en 2011.

En la sede de calle Lencinas se realizó la Asamblea General Ordinaria, donde Fernando Porretta fue reelecto como presidente y continuará al frente de la entidad mensana por dos años más.

Foto:

PrensaGyE.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza se llevaron a cabo los comicios para elegir nuevas autoridades que conducirán la entidad de calle Lencinas. Como solo se presentó una lista, Fernando Porretta fue reelecto como presidente de la institución mensana, por un nuevo período de dos años (2025-2027).

La Asamblea General Ordinaria se celebró esta tarde en la sede del club, ubicada en el Parque, donde los socios renovaron su confianza en Porretta, quien lidera la institución desde el año 2011.

Durante la asamblea se ratificó la continuidad de la comisión directiva encabezada por Porretta. En esta nueva gestión lo acompañarán Juan Civit, como vicepresidente primero, y Carina Legrotaglie, como vicepresidenta segunda.

image
Comicios en el Club Gimnasia y Esgrima.

Comicios en el Club Gimnasia y Esgrima.

Porretta agradeció el respaldo de la masa societaria del "Lobo" y también a quienes lo han acompañado y lo acompañarán durante este nuevo ciclo.

"Quiero agradecerle a la Comisión Directiva que me ha acompañado durante todo este tiempo. En Gimnasia y Esgrima somos una familia, y me siento muy agradecido. Estamos en la mitad del camino y necesitamos mucho de ustedes para seguir creciendo", expresó el titular mensana.

Bajo su conducción, la entidad blanquinegra ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, tanto en lo deportivo como en infraestructura. Un ejemplo de ello fue el gran paso del equipo en diciembre de 2024, cuando disputó la segunda final por el ascenso a Primera División, cayendo por un gol frente a San Martín de San Juan.

image
Elecciones en el club Gimnasia y Esgrima.

Elecciones en el club Gimnasia y Esgrima.

El presente de la institución refleja la sólida gestión de Fernando Porretta al frente del club.

Actualmente, Gimnasia compite en el torneo de la Primera Nacional, donde es líder absoluto de la zona B. Este sábado recibirá a Almirante Brown, en lo que promete ser una parada exigente.

