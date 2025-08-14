Copa Sudamericana: Godoy Cruz y una derrota con sabor amargo ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz vuelve de Brasil con un gusto amargo, tras la agónica caída 2-1 ante Atlético Mineiro. Luego de 90' durísimos minutos, lo ganaba el Bodeguero por una perla de Santino Andino. Sin embargo, en el complemento, mejoró el local, alcanzó la igualdad a través del argentino Tomás Cuello y lo ganó sobre el cierre con el experimentado Hulk.

Que un equipo mendocino dispute una competencia internacional ya es algo tremendamente meritorio. Jugar una serie de eliminación directa mucho más. Y ni hablar si el rival es brasileño. Todo eso sucede ahora. Porque Godoy Cruz enfrenta desde hace unos minutos, por los octavos de final de la Copa Sudamericana , a Atlético Mineiro .

Y la primera clara fue para el Tomba, que encontró en Santino Andino la llave para romper el cerrojo defensivo. Everson fue clave para evitar la caída de su valla, cuando el balón se clavaba en el segundo palo.

Hubo un buen arranque bodeguero, plantado en mitad del campo y dando batalla por la posesión del balón, para luego responder en velocidad con las corridas de sus puntas.

El correr de los minutos mostró un crecimiento del local, apoyado en un plantel plagado de nombres rutilantes y de jerarquía. El Tomba ofreció mucho roce para equiparar y por no lo hizo mal.

Godoy Cruz II Godoy Cruz encontró la ventaja a partir de un golazo de Santino Andino, a los 37 minutos del primer tiempo. Gentileza

El encuentro transitó un bache sin grandes emociones. La disputa se dio mayoritariamente en zona media y el elenco del Tino Ribonetto tuvo un retorno a la competencia internacional a la altura de las expectativas. Sin embargo, la jerarquía rival obligó Petroli: buen manotazo del arquero ante un cabezazo de Rony que pedía red.

Desde la experiencia de Pol Fernández para darle sentido al balón y elegir a qué velocidad jugar, Godoy Cruz propuso un duelo de paridades en la posición de sus hombres: se mostró como un equipo compacto, dispuesto a lanzar en velocidad a Altamira sobre la derecha. Desde la marcación escalonada, consiguió controlar la potencia local. Le faltó un poco de precisión para intentar aprovechar mejor ese recurso.

Y si había motivos para soñar, ni hablar cuando Andino recibió en la medialuna, avanzó y clavó el balón en el ángulo. En la más clara del partido, el Tomba se puso arriba en el marcador, justificando el gran primer tiempo realizado.

El resultado parcial cambió las presiones. Ahora, Atlético Mineiro estaba más que obligado, mientras que el Expreso reconoció una oportunidad única para quedar bien parado para la vuelta.

Sobrel el cierre de la etapa, al local se le anuló un gol correctamente, por offside.

Godoy Cruz III Pol Fernández aportó experiencia para controlar el ritmo del encuentro y decidir por donde debía pasar el juego.

Godoy Cruz, un rival incómodo

El arranque del segundo tiempo mostró el disconformismo de Cuca para con sus dirigidos: tres cambios para intentar torcer el rumbo de un partido que le era totalmente desfavorable.

En 15 minutos del complemento, el Tomba incomodaba a Atlético Mineiro en su propio estadio y lo exponía a una actuación para el olvido. Plantado en campo rival, el Expreso mantuvo su propuesta y defendió con uñas y dientes el resultado.

Un remate de Hulk fue la primera chance clara para el local. La buena intervención de Petroli permitió enviar el balón al córner. Fue una advertencia de lo que iba a suceder unos minutos más tarde. Un desborde por izquierda provocó el desconcierto del "1" bodeguero y Cuello apareció por atrás para definir con el arco vacío.

El Tomba no mostró signos de haber sufrido el golpe y continuó jugando bajo la misma consigna, sostener el buen resultado para buscar la definición en Mendoza. Y en ese contexto, el encuentro ganó en discusiones y golpes que hicieron demasiado cortado el encuentro.

Sobre los 40', tras un despeje fallido de la defensa local, Rasmussen casi convierte el segundo gol bodeguero desde un remate de volea. Y en la vuelta, Hulk demostró todo su talento para definir la historia en favor del local, que viajará a Mendoza más tranquilo con el resultado final.

